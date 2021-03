Sport

Fussball

Super League: Luzern macht aus einem 0:2 gegen St. Gallen ein 4:2



Luzern macht aus einem 0:2 gegen St. Gallen ein 4:2 – Sion gewinnt in Lausanne

Der FC Sion kommt zum dringend benötigten Erfolg nach der Entlassung von Trainer Fabio Grosso. Mit Christian Constantin an der Seitenlinie gewinnt er in Lausanne 3:1. Die Luzerner schafften gegen St. Gallen nach einem 0:2-Rückstand die Wende. Die Zürcher gewannen dank einem Treffer von Marco Schönbächler.

Lugano – FC Zürich 0:1

Der FC Zürich erlebt derzeit wie andere Mannschaften in der Super League ein Auf und Ab in der Tabelle. Von Platz 3 auf 7 und nun dank dem 1:0 in Lugano zurück in die Top 4. Nur zwei Zähler trennt die Mannschaft von Massimo Rizzo vom zweitplatzierten Servette.

Die eigene Stärke einzuschätzen, dürfte den Zürchern schwer fallen. Nach zwei Niederlagen zeigte der FCZ trotz vielen wichtigen Absenzen eine konzentrierte Leistung, die durch einen Freistoss von Marco Schönbächler mit drei Punkten belohnt wurde. Der Routinier, der als Ersatz für den gesperrten Antonio Marchesano als Spielmacher auftrat, überlistete in der 18. Minute von der Strafraumecke aus Luganos Goalie Noam Baumann. Der Ball flog über den Keeper in die weite obere Torecke.

Die Reaktion von Lugano fiel nicht wuchtig aus, aber gut genug, um zu einigen Torchancen zu kommen. Mattia Bottani und Jonathan Sabbatini kamen noch in der ersten Halbzeit zweimal im Zürcher Strafraum gefährlich zum Abschluss. In der Schlussphase verzog Captain Mijat Maric einen Schuss aus guter Position.

Bild: keystone

Lugano - Zürich 0:1 (0:1)

SR Jaccottet. -

Tor: 18. Schönbächler 0:1.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà (90. Ziegler); Covilo (46. Lovric); Lavanchy, Sabbatini (85. Ardaiz), Custodio (90. Macek), Facchinetti; Gerndt (65. Abubakar), Bottani.

Zürich: Brecher; Omeragic, Hekuran Kryeziu, Nathan, Aliti; Seiler (70. Dzemaili), Doumbia; Khelifi (92. Wallner), Schönbächler (76. Schättin), Ceesay (70. Gnonto); Kramer.

Bemerkungen: Lugano ohne Guerrero (verletzt). Zürich ohne Marchesano (gesperrt), Reichmuth, Sobiech, Tosin, Domgjoni, Kololli, Winter (alle verletzt) und Rohner (krank). Verwarnungen: 49. Daprelà (Foul). 88. Custodio (Foul).

Luzern – St. Gallen 4:2

Spielbericht folgt.

Bild: keystone

Luzern - St. Gallen 4:2 (1:2)

SR Horisberger. -

Tore: 5. Duah (Ruiz) 0:1. 10. Adamu (Ruiz) 0:2. 40. Muheim (Eigentor) 1:2. 65. Schürpf (Alounga) 2:2. 70. Sidler 3:2. 81. Tasar (Handspenalty/Foul von Letard an Ugrinic) 4:2.

Luzern: Müller; Sidler, Lucas, Knezevic, Frydek; Tasar (88. Balaruban), Ugrinic, Wehrmann (46. Emini), Ndiaye; Schaub (61. Schürpf), Sorgic (61. Alounga).

St. Gallen: Zigi; Stergiou, Nuhu, Letard, Muheim (82. Babic); Görtler (71. Staubli), Quintilla, Youan (62. Traoré); Ruiz (62. Stillhart); Adamu (62. Guillemenot), Duah.

Bemerkungen: Luzern ohne Alabi, Binous, Ndenge, Schulz und Schwegler (alle verletzt), St. Gallen ohne Fazliji (gesperrt) sowie Abaz und Kräuchi (beide verletzt). 70. Lattenschuss von Sidler (trifft im Nachschuss). Verwarnungen: 43. Wehrmann (Foul). 79. Muheim (Foul). 81. Letard (Foul). 90. Emini (Foul). 91. Stillhart (Foul).

Lausanne – Sion 1:3

Zwei Tage nach der Entlassung von Trainer Fabio Grosso coacht Sions Präsident Christian Constantin sein Team auswärts gegen Lausanne-Sport zum 3:1-Sieg. Der Brasilianer Baltazar glänzt mit zwei Toren.

Egal, ob Pontaise oder Stade de la Tuilière: Lausanne bleibt für den FC Sion ein gutes Pflaster. Das 3:1 vom Sonntag war der siebte Erfolg in Serie für die Walliser in der Waadtländer Metropole. Gerade der jüngste Sieg konnte nicht erwartet werden: Sion war zuvor in sechs Pflichtspielen erfolglos geblieben, während Lausanne aus den vorangegangenen vier Partien zehn Punkte gewonnen hatte.

Doch je ein Tor zu Beginn jeder Halbzeit brachte Sion auf die Siegesstrasse. Torschütze war jeweils der 20-jährige Brasilianer Baltazar, der zuvor in dieser Saison noch nie getroffen hatte. Den Sieg sicherte Verteidiger Birama Ndoye 20 Minuten vor dem Ende mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Corner.

Lausanne verpasste einen besseren Ausgang in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit. Nach dem Ausgleich durch Stjepan Kukuruzovic war der Aufsteiger lange Zeit das bessere Team. Als Lausanne dann allerdings zum zweiten Mal in Rückstand lag, blieb eine erneute Reaktion aus.

Bild: keystone

Lausanne-Sport - Sion 1:3 (1:1)

SR Fähndrich.

Tore: 6. Baltazar (Theler) 0:1. 19. Kukuruzovic (Handspenalty/Handspiel von Bamert) 1:1. 50. Baltazar (Theler) 1:2. 71. Ndoye (Corner Grgic) 1:3.

Lausanne-Sport: Diaw; Loosli, Jenz, Flo; Boranijasevic, Bares (71. Da Cunha), Kukuruzovic, Suzuki (60. Tsoungui); Puertas; Mahou (81. Brazão), Bolingi (60. Guessand).

Sion: Fickentscher; Ndoye, Bamert, Abdellaoui; Wesley (68. Tosetti), Baltazar, Serey Die, Grgic, Theler (59. Martic); Khasa (76. Tupta), Karlen (68. Uldrikis).

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Falk, Geissmann, Elton Monteiro, Nanizayamo, Schmidt, Turkes, Zekhnini und Zohouri (alle verletzt), Sion ohne Ruiz (gesperrt) sowie Araz, Clemenza, Doldur, Hoarau, Kabashi, Lacroix und Zock (alle verletzt). 14. Pfostenschuss von Bares. 86. Pfostenschuss von Puertas. Verwarnungen: 18. Bamert (Handspiel). 45. Mahou (Foul). 46. Theler (Foul). 69. Martic (Foul). 77. Tsongui (Foul). 80. Jenz (Foul).

Tabelle

(zap/sda)

