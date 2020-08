Sport

Fussball

Champions-League-Qualifikation: YB meistert die erste (kleine) Hürde



Bild: keystone

YB meistert die erste (kleine) Hürde auf dem Weg in die Champions League

Dank einer deutlichen Steigerung nach der Pause haben die Young Boys die 3. Runde in der Champions-League-Qualifikation erreicht. Gegen Klaksvik von den Färöer-Inseln erkämpften sie sich einen 3:1-Sieg.

Das schwer erdauerte und zugleich erlösende 1:0 erzielte in der 51. Minute der Super-League-Torschützenkönig Jean-Pierre Nsame mit einem Kopfball-Aufsetzer auf Flanke von Nicolas Moumi Ngamaleu. Sechs Minuten später doppelte Miralem Sulejmani mit einer schönen Einzelleistung nach. Damit war die Entscheidung faktisch gefallen, denn die Gäste hatten kaum taugliche Mittel, um sich gegen die Niederlage aufzulehnen. Ihren einzigen gefährlichen Angriff der zweiten Halbzeit nutzten sie nach 78 Minuten zum Anschlusstor, aber kurz darauf stellte Moumi Ngamaleu den Abstand von zwei Toren wieder her. Von dort weg hatten die Berner den Match wieder unter Kontrolle.

Video: SRF

In der ersten Halbzeit hatte für YB alles gar nicht gut ausgesehen. Die Fähringer suchten ihr Glück anfänglich mit einer Fünferabwehr und vier Spielern im Mittelfeld. Mit ihrer sehr defensiven Grundausrichtung erschwerten sie es den Bernern, konstruktive Angriffe über mehrere Stationen zu zeigen. Den Ball brachten sie nicht oft in den Strafraum, aber einmal so gefährlich, dass sie fast in Führung gegangen wären.

Goalie David von Ballmoos konnte das Gegentor nach 28 Minuten nur mit einer akrobatischen Fussparade verhindern. Und kurz vor der Pause kreuzten sie zwei weitere Male mit gefährlichen Aktionen vor dem Tor auf. Gegen eine Führung der Halbprofis mit Amateurstatus in der Pause wäre nichts einzuwenden gewesen. Sie behalfen sich auch mit zahlreichen rüden, vielleicht einschüchternden Fouls, von denen der Schiedsrichter die meisten ohne Verwarnung durchgehen liess.

Bild: keystone

Aus der Sicht des Schweizer Meisters war der Verlauf der ersten Halbzeit eine herbe Enttäuschung. Nach wenigen Minuten kam Christian Fassnacht in günstiger Position zu einem Kopfball, den Torhüter Kristian Joensen parierte. Bis zum Pausenpfiff blieb dies die einzige halbwegs gute Möglichkeit für den hohen Favoriten. Die Darbietung der ersten 45 Minuten hatte keine Ähnlichkeit mit den grossmehrheitlich überzeugenden Leistungen, die die Berner vor wenigen Wochen im Finish der Schweizer Meisterschaft gezeigt hatten.

Vor einem Jahr gewann der FC Luzern, damals noch unter Trainer Thomas Häberli, in Hin- und Rückspiel der Europa-League-Qualifikation gegen Klaksvik jeweils ebenfalls nur 1:0. Allerdings erspielten sich die Innerschweizer damals so viele Chancen, dass es zu zwei Kantersiegen hätte reichen müssen. Allein im Heimspiel trafen die Luzerner sechsmal nur Pfosten oder Latte.

Young Boys - Klaksvik 3:1 (0:0)

Keine Zuschauer. - SR Tzilos (GRE). -

Tore: 51. Nsame (Ngamaleu) 1:0. 57. Sulejmani (Nsame) 2:0. 79. Jonn Johannesen (Bjartalid) 2:1. 82. Ngamaleu (Nsame) 3:1.

Young Boys: Von Ballmoos; Maceiras (64. Garcia), Lustenberger, Camara, Lefort; Aebischer (74. Martins), Sierro, Sulejmani (64. Spielmann); Fassnacht, Nsame, Moumi Ngamaleu.

Klaksvik: Joensen; Pavlovic (77. Jonn Johannesen), Danielsen, Faero, Brinck, Andreasen; Patrik Johannesen, Vatsndal, Bjartalid (89. Dosljak), Midtskogen (92. Olsen); Klettskard.

Bemerkungen: Young Boys ohne Lauper, Hoarau und Petignat (alle verletzt). Debüt von Quentin Maceiras bei YB. Verwarnungen: 24. Klettskard (Foul). 29. Johannesen (Foul). 32. Pavlovic (Foul). 36. Aebischer (Foul). 84. Bjartalid (Foul). 94. Andreasen (Foul). (zap/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

