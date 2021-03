Sport

Bild: keystone

Tottenham blamiert sich in Zagreb – Arsenal trotz Heimpleite im Viertelfinal

ZAGREB– Tottenham 3:0 n.V.

(HS 0:2)



Tottenham Hotspur ist gegen Dinamo Zagreb trotz eines 2:0-Sieges im Hinspiel aus der Europa League ausgeschieden. Die Spurs verloren das Achtelfinal-Rückspiel in Zagreb 0:3 nach Verlängerung. Der 28-jährige kroatische Stürmer Mislav Orsic erzielte alle drei Tore – zwei in der zweiten Halbzeit und das entscheidende in der 106. Minute.

In der kroatischen Meisterschaft ist Orsic 14-facher Torschütze, genau wie Mario Gavranovic, der im Rückspiel gegen Tottenham nach 82 Minuten eingewechselt wurde. In der Premier League liegt Tottenham lediglich auf dem 8. Platz. Das Star-Ensemble um Star-Trainer José Mourinho läuft Gefahr, im Europacup der nächsten Saison nicht mitzutun.

Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur 3:0 (2:0, 0:0) n.V.

SR Massa (ITA).

Tore: 62. Orsic 1:0. 83. Orsic 2:0. 106. Orsic 3:0.

Bemerkungen: Dinamo Zagreb ab 82. mit Gavranovic.

ARSENAL– Olympiakos 0:1

(HS 3:1)

Arsenal steht trotz einer 0:1-Heimniederlage gegen Olympiakos Piräus im Viertelfinal der Europa League. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlagen die Griechen kurz nach der Pause zu: Youssef El Arabi bringt Olympiakos in der 51. Minute in Front. Zwar kommt Piräus in der zweiten Halbzeit immer wieder zu Chancen, aber Arsenal kann den Vorsprung im Gesamtskore über die Zeit retten.

Auch weil Ousseynou Ba seinem Team in der Schlussphase einen Bärendienst erweist: Der Olympiakos-Verteidiger greift Gabriel Martinelli in der 82. Minute im Laufduell ins Gesicht, wofür der Senegalese die Gelbe Karte sieht. Das anschliessende Ballwegschlagen bringt Ba die zweite Verwarnung innerhalb weniger Sekunden ein. Das korrekte Verdikt: Gelb-Rot.

Arsenal - Olympiakos Piräus 0:1 (0:0)

SR Del Cerro (ESP).

Tor: 51. El Arabi 0:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt). 82. Gelb-rote Karte gegen Ba (Olympiakos Piräus).

Donezk – ROMA 1:2

(HS 0:3)

Nach dem Ausscheiden von Juventus Turin und Lazio Rom im Champions-League-Achtelfinal hat die AS Roma die Ehre der Serie A gerettet und sich gegen Schachtar Donzek für die letzten Acht der Europa League qualifiziert. Nach dem 3:0 im Hinspiel siegten die Römer auch in Rückspiel: Matchwinner beim 2:1 war Borja Mayoral, der beide Treffer erzielte.

Schachtar Donezk - Roma 1:2 (0:0)

SR Lahoz (ESP).

Tore: 49. Mayoral 0:1. 59. Morães 1:1. 72. Mayoral 1:2.

