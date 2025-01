Ausserdem fehlen gegen Hertha noch Sebastian Klaas, Felix Platte und Torwarttrainer Nico Burchert. Am Ende hält Kwasniok alle Karten noch einmal hoch, schaut in die Runde und sagt fast schon desillusioniert: «Ich sag' jetzt mal so: Das ist schon eine ganze Menge.»

10 Erinnerungen von Trainerlegende Karl Frehsner an die Lauberhornrennen

Der 85-jährige Österreicher mit Heldenstatus im Schweizer Skisport erzählt zehn ganz spezielle Anekdoten über das Lauberhorn.

Karl Frehsner ist die schillerndste und erfolgreichste Figur in der Gilde der alpinen Skitrainer. Der Oberösterreicher kam in jungen Jahren in die Schweiz und baute als Europacup-, Abfahrts-, Slalom- und später Cheftrainer die erfolgreichste Dynastie im Schweizer Skirennsport auf. Auch heute arbeitet der inzwischen 85-Jährige, der seit 60 Jahren in Dietikon wohnt, noch immer für Swiss Ski.