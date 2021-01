Sport

Serie A: Juventus zeigt Milan dank doppeltem Chiesa den Meister



Bild: keystone

Juve zeigt Milan dank doppeltem Chiesa den Meister – Inter verliert überraschend

Der Dreikönigstag verlief nicht nach dem Gusto der Mailänder Spitzenteams in der Serie A. Leader AC Milan verlor das Duell gegen den Titelverteidiger Juventus Turin 1:3, Inter unterlag bei Sampdoria Genua 1:2.

Milan – Juve 1:3

Für Juventus Turin hatte sich die Partie im leeren Giuseppe-Meazza-Stadion bereits als Spiel der vorletzten Chance angekündigt. Zehn Punkte Rückstand hatte sich die Mannschaft von Andrea Pirlo vor der Reise nach Mailand auf den formstarken Leader Milan eingehandelt, dabei allerdings eine Partie weniger ausgetragen.

Der Meister der letzten neun Jahre zeigte sich der Aufgabe aber gewachsen, vor allem dank Federico Chiesa. Der von der Fiorentina ausgeliehene italienische Internationale traf nach einem frühen Pfostenschuss zum 1:0 (18.) und zum 2:1 (62.) für die Gäste und entschied damit die Partie. Der von Schalke ausgeliehene Weston McKennie besiegelte mit dem 3:1 für Juventus die erste Niederlage Milans in dieser Saison.

AC Milan - Juventus Turin 1:3 (1:1)

Tore: 18. Chiesa 0:1. 41. Calabria 1:1. 62. Chiesa 1:2. 76. McKennie 1:3.

Sampdoria – Inter 2:1

Die Siegesserie von Inter Mailand reisst in der 16. Runde der Serie A. Der Tabellenzweite verliert am Dreikönigstag nach zuletzt acht Siegen in Folge bei Sampdoria Genua 1:2.

Inters Trainer Antonio Conte versuchte alles und schickte nach dem 0:2 zur Pause im Lauf der zweiten Halbzeit auch Ivan Perisic, Christian Eriksen, Romelu Lukaku und Arturo Vidal aufs Feld, für mehr als den Anschlusstreffer durch Stefan de Vrij per Kopf reichte es den Gästen aber nicht mehr.

Am Ursprung der zweiten Niederlage der Saison stand ein nicht verwandelter Handspenalty von Alexis Sanchez. Der Chilene scheiterte in der 12. Minute mit seinem harmlosen Versuch an Sampdorias Keeper Emil Audero. Besser machte es Antonio Candreva zehn Minuten später. Der von Inter ausgeliehene Mittelfeldspieler verwertete einen Handspenalty zur 1:0-Führung für den Gastgeber.

Sampdoria Genua - Inter Mailand 2:1 (2:0)

Tore: 23. Candreva (Handspenalty) 1:0. 38. Keita Baldé 2:0. 65. De Vrij 2:1.

Bemerkung: 12. Audero (Sampdoria) hält Handspenalty von Sanchez.

Atalanta – Parma 3:0

Einen klaren Sieg feierte Atalanta Bergamo mit Remo Freuler. Die Bergamasken siegten gegen Parma (mit Simon Sohm) 3:0. Das Team von Gian Piero Gasperini ist bereits seit sechs Spielen wieder ungeschlagen, in diesen erzielte die zweitbeste Offensive der Liga 18 Treffer.

Atalanta Bergamo - Parma 3:0 (1:0)

Tore: 16. Muriel 1:0. 49. Zapata 2:0. 61. Gosens 3:0. - Bemerkung: Atalanta bis 65. mit Freuler, Parma mit Sohm. (pre/sda)

Die Tabelle:

