Pressekonferenz: Der FC Basel stellt Trainer Ciriaco Sforza vor



Das sagt Sforza beim Amtsantritt: «Wir brauchen keinen Krieg, keine negative Stimmung»

Der FC Basel hat seinen neuen Trainer Ciriaco Sforza offiziell vorgestellt. An der Medienkonferenz ging es aber auch um viele andere Themen, die den FCB momentan umschwirren.

Auf die Frage, ob die Verpflichtung von Sforza auch ein Neuanfang nach den Tiefpunkten in den letzten Wochen sein, meinte Klubpräsident Bernhard Burgener: «Ich sehe keinen Tiefpunkt. Wenn der dritte Platz, der Cupfinal und Viertelfinal in der Europa League ein Tiefpunkt ist, dann habe ich etwas falsch verstanden. Klar, wenn man nicht erster ist, gibt es solche Berichte. Wir müssen das positiv aufnehmen und uns den Meistertitel zum Ziel setzen. Wenn ich intern mit Leuten spreche, dann nehme ich eine gute Stimmung wahr.»

Von welchem Verein spricht Ciriaco Sforza? «Menschen im Verein, die sehr positiv sind, die Ruhe haben. Und die Muttenzerkurve. Die muss man alle mitnehmen.» Humor hat er. #rotblaulive pic.twitter.com/eVSFe3uxBh — Simon Häring (@_shaering) August 27, 2020

Sforza selbst betonte immer wieder, dass er bei Basel eine «Winner-Mentalität» aufbauen und mit viel positiver Energie arbeiten wolle. «Es hat viele junge Talente und auch einiges an Erfahrung. Der Fokus der Mannschaft muss jetzt aber der Cupfinal sein. Danach haben wir eine neue Aufgabe und dann freue ich mich, die Arbeit mit einer jungen Mannschaft und viel Power nach vorne aufzunehmen.»

Das Ziel in Basel sei der Meistertitel: «Das Ziel ist, Erfolg zu haben. Es ist auch Erfolg, junge Spieler weiter zu entwickeln. Wir müssen den Jungen eine Chance geben und eine Winner-Mentalität entwickeln», sagte Sforza. Bernhard Burgener sprang ein: «Wir haben natürlich auch sportliche Ziele. In Basel gilt nur der Meistertitel. Auch europäisch wollen wir natürlich möglichst weit kommen. Und wir wollen auch nächste Saison wieder in den Cupfinal.» (abu)

Der Liveticker zum Nachlesen:

Ticker: 27.8. FCB Sforza

