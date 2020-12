Sport

Japan

Hitoshi Sogahata: Der treueste Spieler der Welt beendet seine Karriere



Der treueste Spieler der Welt beendet seine Karriere

In der heutigen Zeit sind mehrere Vereinswechsel in einer Karriere üblich. Manch Profi spielt in einer Laufzeit sogar für über zehn Klubs. Hitoshi Sogahata ist anders. Seine komplette Karriere spielte der Japaner für nur ein Team.

Ein Artikel von

An das Jahr 1998 denkt Hitoshi Sogahata gerne zurück. Es war sein erstes als Profi bei seinem Herzensteams: den Kashima Antlers. Beim mehrfachen japanischen Meister sollte er viele Jahre als Torwart bleiben.

Erst im Dezember 2020 beendete er nach fast 23 Jahren seine Karriere, erneut im Trikot der Antlers. Den Klub gewechselt hat der 41-Jährige nie.

Das Karriereende Sogahatas gab Kashima wenige Tage nach dem letzten Spiel der Saison am Donnerstag bekannt. Es war ein emotionaler Tag für viele Fans und auch für den Torwart selbst.

Denn Sogahata ist nicht nur eine Klub-Legende, er war auch der «treueste Spieler der Welt», also der Profi, der am längsten bei einem Klub unter Vertrag stand. 740 Spiele macht er insgesamt für die Antlers, war aber seit 2018 meist nur noch Ersatztorhüter, sodass er die 800 Partien verpasste.

(t-online/BZU)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter