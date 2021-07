Im ersten Game des zweiten Satzes ist Bencic zunächst noch nicht so sicher wie zuvor. Die Russin kommt zu zwei Breakbällen. Den ersten wehrt die Schweizerin mit einem Service-Winner beim zweiten Aufschlag ab, auch die zweite Chance kann Pawljutschenkowa nicht nutzen. Am Ende kann sich Bencic dennoch das siebte Game in Folge sichern. Die Ostschweizerin beweist Ruhe in den entscheidenden Momenten und kann bisher alle wichtigen Punkte für sich entscheiden.