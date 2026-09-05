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GC gegen den FC Zürich: Im Letzigrund findet das erste Zürcher Derby der Saison statt
- Am Samstag steht in der Super League das erste Zürcher Derby der Saison an. Die Grasshoppers die im Letzigrund Gastgeber sind, werden durch den 2:0-Sieg über St. Gallen unter der Woche mit Rückenwind antreten.
- Der FC Zürich will hingegen das 2:4 gegen die Young Boys vergessen machen. Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen.
- Bereits um 18.00 Uhr trifft Aufsteiger Vaduz zuhause auf Lausanne-Sport. Luzern spielt zeitgleich gegen die Young Boys. Die Berner könnten mit einem Sieg die Tabellenführung zurückerobern - zumindest bis am Sonntag, wenn Lugano in Basel spielt. (riz/sda)