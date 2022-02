Das nächste Länder-Duell zwischen Schweden und Deutschland. Die Schwedin Elfman scheidet aus, Deutschland geht in Führung. Auch die nächsten beiden Schweden schaffen es nicht bis in Ziel, womit Deutschland im Viertelfinal steht. Der Schwede Jakobsen holt sich in der letzten Runde noch den Sieg, der seinem Team allerdings nicht mehr hilft.