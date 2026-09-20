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Basel vs. FCSG – hier gibt es das Super-League-Spiel im Liveticker

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St.Gallen muss eine Reaktion zeigen – gelingt das beim FC Basel?

20.09.2026, 15:3020.09.2026, 16:15

Das Wichtigste in Kürze:

  • Leader Lugano kann seinen Vorsprung an der Tabellenspitze am Sonntag auf sechs Punkte ausbauen. Dafür benötigen die noch ungeschlagenen Tessiner um 16.30 Uhr in Lausanne einen Sieg.
  • Gleichzeitig stehen sich im St. Jakob-Park auch Basel und St. Gallen gegenüber. Die Basler haben die letzten zwei Heimspiele verloren, was zur Entlassung von Trainer Stephan Lichtsteiner führte.
  • Bereits um 14 Uhr stehen sich Aufsteiger Vaduz und Meister Thun gegenüber, die nach acht Spielen nur durch einen Punkt getrennt sind. Thun ist Zehnter, Vaduz Neunter.
  • Hier gibt es alle Spiele im Liveticker. (abu/sda)

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