Liveticker
St.Gallen muss eine Reaktion zeigen – gelingt das beim FC Basel?
Das Wichtigste in Kürze:
- Leader Lugano kann seinen Vorsprung an der Tabellenspitze am Sonntag auf sechs Punkte ausbauen. Dafür benötigen die noch ungeschlagenen Tessiner um 16.30 Uhr in Lausanne einen Sieg.
- Gleichzeitig stehen sich im St. Jakob-Park auch Basel und St. Gallen gegenüber. Die Basler haben die letzten zwei Heimspiele verloren, was zur Entlassung von Trainer Stephan Lichtsteiner führte.
- Bereits um 14 Uhr stehen sich Aufsteiger Vaduz und Meister Thun gegenüber, die nach acht Spielen nur durch einen Punkt getrennt sind. Thun ist Zehnter, Vaduz Neunter.
- Hier gibt es alle Spiele im Liveticker. (abu/sda)