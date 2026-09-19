Gladbach bleibt auch nach vier Spielen punktelos. Bild: IMAGO/STEINSIEK.CH

Gladbach verliert trotz Führung erneut – Rieder verliert trotz Assist mit Augsburg

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Bremen – Augsburg 3:2

Fabian Rieder kassiert mit Augsburg die erste Saisonniederlage. In der 4. Bundesliga-Runde verspielt das Team des Schweizer Captains beim 2:3 in Bremen eine 2:0-Führung.

Mit einem schönen Assist ermöglichte Fabian Rieder Augsburg in der 18. Minute das 1:0 von Robin Fellhauer. Nach einer knappen Stunde doppelte Calvin Brackelmann für die Gäste nach. Der Rest der Partie gehörte dann den Bremern, die durch Marco Grüll (66.), Niclas Füllkrug (86.) und Mitchell Weiser (93.) das Spiel noch verdientermassen wendeten. Für Füllkrug war es der bereits dritte Treffer seit seiner Rückkehr nach Bremen und für Weiser das erste Tor seit April 2025 in seinem zweiten Kurzeinsatz nach über einjähriger Absenz wegen eines Kreuzbandrisses.

Rieder sammelt auch heute einen Skorerpunkt. Bild: IMAGO/kolbert-press

HSV – Köln 2:1

Der Hamburger SV kam im vierten Spiel zu den ersten Toren und Punkten. Der Argentinier Nicolas Capaldo nach einem Eckball und der Däne Yussuf Poulsen nach einem Konter schossen die Hamburger Treffer zum 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln. Zuvor hatte der HSV die ersten drei Ligaspiele mit einem Torverhältnis von 0:12 verloren.

Gladbach – Mainz 3:4

Kein Befreiungsschlag gab es vorerst für Borussia Mönchengladbach, das gegen Mainz mit 3:4 die vierte Saisonniederlage kassierte, die erste nach der Entlassung von Eugen Polanski. Für Urs Fischers Mainzer machten Eric Martel und Danny Da Costa in der Schlussviertelstunde aus dem 2:2 ein 4:2. (sda)

Frankfurt – Freiburg 2:2

Der SC Freiburg gibt erstmals in dieser Saison Punkte ab. Nach zuletzt drei Siegen gibt es auswärts bei der Eintracht Frankfurt ein 2:2-Unentschieden. Frankfurt ging in der ersten Halbeit zwei Mal in Führung. Freiburg schaffte aber beide Male den Ausgleich – Mann des Spiels für die Gäste war Derry Scherhant mit einem Tor und einem Assist.

(abu/sda)