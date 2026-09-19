sonnig21°
DE | FR
burger
Sport
Bundesliga

Bundesliga: Gladbach patzt erneut, Augsburg verliert trotz Rieder-Assist

Deutschland: Fussball Saison 2026 / 2027 , 1. Bundesliga , 4. Spieltag , Borussia Mönchengladbach vs. 1. FSV Mainz 05 - ista-Borussia-Park Mönchengladbach : Isac Lidberg Borussia Mönchengladbach, 3 Mi ...
Gladbach bleibt auch nach vier Spielen punktelos.Bild: IMAGO/STEINSIEK.CH

Gladbach verliert trotz Führung erneut – Rieder verliert trotz Assist mit Augsburg

19.09.2026, 17:4719.09.2026, 18:11

Bremen – Augsburg 3:2

Fabian Rieder kassiert mit Augsburg die erste Saisonniederlage. In der 4. Bundesliga-Runde verspielt das Team des Schweizer Captains beim 2:3 in Bremen eine 2:0-Führung.

Mit einem schönen Assist ermöglichte Fabian Rieder Augsburg in der 18. Minute das 1:0 von Robin Fellhauer. Nach einer knappen Stunde doppelte Calvin Brackelmann für die Gäste nach. Der Rest der Partie gehörte dann den Bremern, die durch Marco Grüll (66.), Niclas Füllkrug (86.) und Mitchell Weiser (93.) das Spiel noch verdientermassen wendeten. Für Füllkrug war es der bereits dritte Treffer seit seiner Rückkehr nach Bremen und für Weiser das erste Tor seit April 2025 in seinem zweiten Kurzeinsatz nach über einjähriger Absenz wegen eines Kreuzbandrisses.

Kraftpaket Fabian Rieder FC Augsburg 32, SV Werder Bremen - FC Augsburg, Fussball, Bundesliga, DFL, 19.9.2026 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Brem ...
Rieder sammelt auch heute einen Skorerpunkt.Bild: IMAGO/kolbert-press

HSV – Köln 2:1

Der Hamburger SV kam im vierten Spiel zu den ersten Toren und Punkten. Der Argentinier Nicolas Capaldo nach einem Eckball und der Däne Yussuf Poulsen nach einem Konter schossen die Hamburger Treffer zum 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln. Zuvor hatte der HSV die ersten drei Ligaspiele mit einem Torverhältnis von 0:12 verloren.

Gladbach – Mainz 3:4

Kein Befreiungsschlag gab es vorerst für Borussia Mönchengladbach, das gegen Mainz mit 3:4 die vierte Saisonniederlage kassierte, die erste nach der Entlassung von Eugen Polanski. Für Urs Fischers Mainzer machten Eric Martel und Danny Da Costa in der Schlussviertelstunde aus dem 2:2 ein 4:2. (sda)

Frankfurt – Freiburg 2:2

Der SC Freiburg gibt erstmals in dieser Saison Punkte ab. Nach zuletzt drei Siegen gibt es auswärts bei der Eintracht Frankfurt ein 2:2-Unentschieden. Frankfurt ging in der ersten Halbeit zwei Mal in Führung. Freiburg schaffte aber beide Male den Ausgleich – Mann des Spiels für die Gäste war Derry Scherhant mit einem Tor und einem Assist.

(abu/sda)

Die Tabelle

Mehr Fussball-Geschichten:
Knatsch um Fanzüge: Das sind die Lehren für SBB und Fussballvereine
Analyse
Knatsch um Fanzüge: Das sind die Lehren für SBB und Fussballvereine
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Europas Rekordmeister im Fussball
1 / 28
Europas Rekordmeister im Fussball

Spanien: Real Madrid – 36 Titel, zuletzt 2023/24. Erster Verfolger: FC Barcelona – 28 Titel.
quelle: keystone / rodrigo jimenez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wie die Untersuchung im «Fall Fischer» einen Tobsuchtsanfall provoziert hat
Der Verband hat eine Administrativuntersuchung zum «Fall Fischer» in Auftrag gegeben. Nun ist bekannt, warum dieser Untersuchungsbericht nicht veröffentlicht wird.
Eine Administrativuntersuchung ist ein juristisch zahnloses Instrument. Aber lukrativ für jede Anwaltskanzlei. Logisch also, dass der Verband die hauseigene Kanzlei – deren Name wird hier verschwiegen, weil er nichts zur Sache tut – mit diesem Mandat beglückt hat. So ist auch sichergestellt worden, dass am Ende das vom Auftraggeber gewünschte Resultat herauskommt.
Zur Story