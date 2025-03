Abfahrt Männer: Franjo von Allmen gewinnt am 22. Februar 2025 in Crans-Montana.

Abfahrt Männer: Franjo von Allmen gewinnt am 22. Februar 2025 in Crans-Montana.

«Es gibt auch andere Stimmen als bei Ihnen»: Ruder-Bosse wehren sich gegen Anschuldigungen

Nach den massiven Vorwürfen von Athletinnen und Athleten gegen den Schweizer Ruderverband nehmen die Verantwortlichen erstmals ausführlich Stellung. Verbandsdirektor Christian Stofer und Präsident Andras Gurovits sagen, was sie zu den Kritikpunkten denken.

Es ist ein trüber Montag in Sarnen. Hinter uns liegt ein Wochenende, an dem CH Media eine Recherche publizierte, in der viele Ruderinnen und Ruderer massive Kritik am Ruderverband üben. Wie haben die Verantwortlichen die Vorwürfe wahrgenommen? Und wie soll die Zukunft aussehen? Es herrscht Gesprächsbedarf.