Die Lions sind zu Hause immer noch ungeschlagen – gelingt Lausanne heute das Break?

Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Zürich oder St.Gallen in der Finalrunde? Da haben Magnin und Lausanne etwas dagegen

Lausanne-Sport kämpft heute am letzten Spieltag vor der Tabellentrennung in der Super League um einen Platz in den Top-6. Trainer Ludovic Magnin unternimmt viel dafür, dass der Sprung gelingt – und verzichtet sogar auf eine grosse Leidenschaft.

Als am Dienstag die Playoff-Serie zwischen dem Lausanne HC und den ZSC Lions eröffnet wird, sitzt Ludovic Magnin zuhause auf dem Sofa und leidet. Nicht nur, weil der Trainer von Lausanne-Sport mitansehen muss, wie der LHC im ersten Akt des Finals um den Schweizer Meistertitel chancenlos bleibt, sondern auch, weil er nur zu gern selber im Stadion mitgefiebert hätte.