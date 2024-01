Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 6.10.2023) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Sinner gewinnt nach spektakulärer Wende gegen Medwedew seinen ersten Grand-Slam-Titel

Der 22-jährige Jannik Sinner gewinnt am Australian Open auf dramatische Weise seinen ersten Grand-Slam-Titel – als erster Italiener. Im Final ringt er den Russen Daniil Medwedew nach einem 0:2-Satzrückstand nieder.

Das Ende ist in etwa so, wie es die meisten Experten erwartet hatten. Mit einer Longline-Vorhand in Lasergeschwindigkeit holt sich Jannik Sinner seinen ersten Grand-Slam-Titel und sinkt überwältigt auf den Rücken. Die dreidreiviertel Stunden davor waren jedoch alles andere als gewöhnlich.