Sport

Loading …

FIFA 21: 7 Tipps vom e-Football-Profi, damit du garantiert besser wirst



Die 25 besten Spieler bei FIFA 21

Loading …

So wirst du in «FIFA 21» garantiert besser – 7 Tipps vom Captain der eFootball-Nati

Seit heute ist «FIFA 21» in der Schweiz erhältlich. Zumindest für all jene, die bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben. Die «Champions Edition» und «Ultimate Edition» sind nämlich ab heute in den Läden. Rund 20 Franken weniger kostet die Standard-Version, die ab Freitag, 9. Oktober, in den Regalen steht.

Damit du bei FIFA – ob mit Freunden oder Online – nicht stagnierst, haben wir Tipps gesammelt von einem der weiss, wovon er spricht. Luca Boller ist dreifacher Schweizer Meister, Captain der Schweizer eFootball-Nationalmannschaft und Botschafter des «Virtual Pitch» beim FIFA World Football Museum.

Er gibt 7 Tipps, damit auch du garantiert besser wirst beim Fussball-Klassiker für die Spielkonsole.

Luca Boller Alias: Lubo

Geburtsdatum: 25.09.1994

Klub: FC Basel

Erfolge: 3x Schweizer Meister

Twitter: Lubo

Instagram: lucaboller

Twitch: LuboTV

Die Vorbereitung

Der Fernseher

Je grösser der TV ist, desto komfortabler ist das Zocken. Aber es ist aus zwei Gründen nicht förderlich für dein Niveau. Auf einem kleinen Monitor musst du den Kopf nicht so sehr bewegen, weil du alles auf einmal siehst, das macht es einfacher. Zudem hast du auf den kleinen Bildschirmen weniger Verzögerung und deshalb eine schnellere Reaktionszeit. Wer kompetitiv spielen möchte, sollte das beachten.

Kameraeinstellungen

Die Standard-Einstellung ist nicht optimal, man hat einfach zu wenig Übersicht. Ziel ist es, so viel wie möglich vom Spielfeld zu sehen. Deshalb sollte man die Kamera «Tele Übertragung» wählen, den Zoom auf 0 und die Höhe auf 20 stellen. So spielt eigentlich jeder Profi.

Spielername

Der Name des gesteuerten Spielers steht normalerweise links unten und ist damit nicht direkt im Blickfeld. Es gibt allerdings die Option, dass der Name direkt über dem Spieler eingeblendet wird. Damit erkennt man auf den ersten Blick, wer am Ball ist. Das ist insofern wichtig, weil jeder Spieler andere Skills hat und man zum Beispiel auf Anhieb weiss, ob es ein Links- oder Rechtsfuss ist.

Formation und Taktik

Formation

Ein gute Formation für Anfänger ist das 4-2-3-1. Auch das

4-1-2-1-2 kann sich gut eignen. Ich denke, für das neue FIFA könnte auch das 4-3-3 eine gute Option sein, das ist optimal mit schnellen Spielern. Formationen mit drei oder fünf Verteidigern würde ich nicht empfehlen, ausser in ganz bestimmten Spielsituationen. Ich selbst spiele meist in einem 4-4-1-1.

Taktik

Es gibt unzählige individuelle Spieler-Anweisungen und Team-Taktiken. Hier gilt aber «weniger ist mehr». Man sollte sich auf eine bestimmte Spielweise festlegen und dann beobachten, wie sich einzelne Änderungen auf das Spiel auswirken. Schlussendlich sollte man sich mit den Taktiken auseinandersetzen und überlegen, welche Spielidee man umsetzen möchte.

Defensive

Man sollte nicht zu aktiv verteidigen, das heisst, nicht zu schnell mit den Verteidigern rausrücken oder unkontrolliert grätschen. Es sollte eher darauf geachtet werden, Passwege zu schliessen. Zudem ist es äusserst wichtig, wenn immer möglich einen Stürmer oder Mittelfeldspieler anzuwählen und nach hinten auszuhelfen.

Gewinne ein Training mit Luca Boller Du willst dein Spiel weiter verbessern und hättest dafür gerne individuelle Tipps? Dann melde dich im Formular an und gewinne ein persönliches Training bei Luca Boller. Das halbstündige Training im «Virtual Pitch» des FIFA World Football Museum in Zürich findet am Dienstag, 13. Oktober statt. Vorname Nachname Email Telefonnummer

Offensive

Dribbling

Man muss auch mal einen Gegner im Eins-gegen-Eins stehen lassen. Das funktioniert am besten mit Dribblings. Üben kann man das am einfachsten in der Trainings-Lobby. Ein wichtiger Trick ist zum Beispiel der «Roulette», der durch eine neue Animation in FIFA 21 noch stärker geworden ist. Weitere Klassiker wie der Übersteiger oder die Ballrolle helfen, sich Raum zu verschaffen.

Standards

Bei den Ecken ist es weiterhin ein gutes Rezept, diese auf den kurzen Pfosten zu ziehen. Bei Freistössen ist es sinnvoll, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um sich richtig einzulesen. Man muss einfach genau wissen, wie es funktioniert und grundsätzliche Fussball-Regeln beachten. Von Links sollte besser ein Rechtsfuss schiessen und umgekehrt. Auf hohem Niveau spielen die meisten ihre Freistösse mit Kurzpässen und suchen dann spielerische Lösungen.

Laufwege für Fortgeschrittene

Die neuen Features «Creative Runs» und «Player Lock» erlauben dir, Spieler zu steuern, die nicht am Ball sind. Während man früher lediglich L1 (für einen Lauf in die Tiefe) und R1 (zum Entgegenkommen) drücken konnte, kann man neu mit dem rechten Stick auch die Laufrichtung bestimmen. Das ist zwar sehr komplex, wenn man es aber einmal drin hat, ist dies ein Gamechanger für das eigene Spiel.

Grösster Amateur-Fehler

Das Spiel starten und einfach darauf losspielen, ohne sich eine Taktik zu überlegen, kommt selten gut. Wer erfolgreich sein will, sollte einen Plan haben, wie man das Spiel gewinnen will. Ein weiterer Fehler ist es, nur das eigene Lieblingsteam zu steuern, auch wenn es nicht zum eigenen Spielstil passt.

Vom guten zum sehr guten Spieler werden

Da führt praktisch kein Weg am «FIFA Ultimate Team (FUT)» vorbei. Dort kann man sich für die «Weekend League» qualifizieren – wo die richtig guten Spieler zu finden sind. Wenn man gegen die Besten spielt, kann man sein eigenes Niveau am schnellsten verbessern.

Es lohnt sich aber auch offline, an FIFA-Turnieren teilzunehmen. Da gibt es in der Schweiz ein ziemlich grosses Angebot. So lernt man Leute kennen, die sich zum Beispiel als Trainingspartner eignen können. Wenn man auf ein ganz hohes Niveau kommen möchte ist es ein Mix aus Talent, viel Training und gutem Fussballwissen.

Ultimate Team

Um beim «Ultimate Team» ein gutes Team zusammenzustellen, gibt es zwei Optionen. Zeit oder Geld. Wenn man Zeit investiert, kann man durch regelmässig Spielen oder Trading «Coins» verdienen. Das Trading ist ein eigener Markt, da gibt es unzählige Youtube- oder Instagram-Seiten, die weiterhelfen. Das ist aber schon ein sehr zeitintensiver Weg.

Die andere Option ist es, zu Beginn Geld zu investieren. Wenn man ein gewisses Niveau hat, lohnt es sich aber eher, den «FUT Draft» zu spielen, statt einfach blind überteuerte «Packs» zu kaufen. Im Draft gibt es, je mehr Spiele man gewinnt, Preise mit guten «Packs» zu gewinnen.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

«FIFA 98» wiederentdeckt: Das brutalste Spiel meines Lebens So haben deine Kollegen endlich eine Chance gegen dich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter