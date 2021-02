Sport

NHL

NHL: Nino Niederreiter und Pius Suter treffen, Roman Josi mit 2 Assists



Bild: keystone

Schweizer in der NHL erneut sackstark – Niederreiter und Suter treffen, Josi mit 2 Assists

Dallas – Carolina 3:5

Nino Niederreiter, 1 Tor, 5 Schüsse, 14:47 TOI

Erfolgreicher Abend für Nino Niederreiter in der NHL: Der Bündner schoss beim 5:3-Sieg der Carolina Hurricanes gegen die Dallas Stars das entscheidende 4:3. Niederreiter erzielte in der 4. Minute des Schlussdrittels sein sechstes Tor in dieser Saison.

Der Stürmer bestätigte somit seine gute Form und war gar der torgefährlichste Spieler der Canes.

Chicago – Columbus 5:6

Pius Suter, 1 Tor, 4 Schüsse, 18:53 TOI

Philipp Kuraschew, 1 Check, 11:42 TOI

Dean Kukan überzählig

Ebenfalls zum sechsten Mal in dieser Saison jubeln konnte Pius Suter. Er konnte mit seinem Tor zur 3:1-Führung im Mitteldrittel die 5:6-Niederlage der Chicago Blackhawks gegen Columbus aber auch nicht verhindern. Philipp Kurashev zeigte ein unauffälliges Spiel

Michael del Zotto und Kevin Stenlund drehten die Partie in den Schlussminuten zugunsten der ohne Dean Kukan angetretenen Columbus Blue Jackets. Der Zürcher war überzählig, obwohl er in dieser Saison der statistisch beste Verteidiger bei den Blue Jackets ist.

Nashville – Detroit 3:2

Roman Josi, 2 Assists, 3 Schüsse, 23:54 TOI

Captain Roman Josi liess sich beim 3:2-Sieg der Nashville Predators gegen Detroit zwei Assists notieren. Dennoch durften die Predators mit dem Spiel gegen die Red Wings nicht zufrieden sein, hatten sie doch mit dem Schlusslicht der Division sehr grosse Mühe.

Los Angeles – San Jose 6:2

Timo Meier, 5 Schüsse, 3 Checks, 13:41 TOI

Timo Meier und die San Jose Sharks zogen einen schlechten Abend ein. Sie verloren das Kalifornien-Duell gegen die Kings deutlich mit 2:6, lagen schon nach 13 Minuten mit 0:3 zurück. Meier schoss zwar fünf Mal aufs Tor, konnte sich aber keine Skorerpunkte notieren lassen.

Montreal – Edmonton 0:3

Gaëtan Haas verletzt

Die Edmonton Oilers gewannen ohne den verletzten Gaëtan Haas auswärts bei den Montreal Canadiens. Dabei erzielten die Oilers in jedem Drittel ein Tor.

Islanders – Pittsburgh 3:4nP

Yannick Weber überzählig

Die Pittsburgh Penguins holten sich dank des 3:3-Ausgleichstreffers von Evgeni Malkin 18 Sekunden vor dem Ende den Sieg auf Long Island. Im Penaltyschiessen erzielte Sidney Crosby den entscheidenden Treffer.

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

(zap/sda)

