Roman Josi bejubelt einen Predators-Treffer mit Nick Cousins. Bild: keystone

Josi schlägt schon wieder zu: Tor und Assist bei Nashville-Sieg in Anaheim

Anaheim – Nashville 3:6

Roman Josi, 1 Tor, 1 Assist, 5 Shots, 3 Blocks, 27:53 TOI

Roman Josi punktet im zehnten NHL-Spiel in Folge. Der Berner Verteidiger trägt zum 6:3 der Nashville Predators in Anaheim ein Tor und ein Assist bei.

Josi sorgte zum Ende des ersten Drittels mit seinem 18. Saisontor für das 1:1 und war im Schlussabschnitt im Powerplay am 5:3 beteiligt. Der Captain von Nashville steht nun bei 77 Skorerpunkten, wovon er 24 in den letzten zehn Partien im März erzielt hat. In der Skorerliste der NHL belegt Josi nach gut 60 Qualifikationsspielen den 6. Platz.

Der 18. Saisontreffer von Roman Josi. Video: streamja

In der Nacht auf Dienstag in Anaheim waren mit Filip Forsberg und Matt Duchene zwei Spieler von Nashville punktemässig noch erfolgreicher als Josi: Forsberg mit 2 Toren und 3 Assists, Duchene mit 2 Toren und 1 Assist.

Minnesota – Las Vegas 3:0

Kevin Fiala, 3 Shots, 2 Hits, 14:51 TOI

Kevin Fiala feierte mit seinen Minnesota Wild einen souverän 3:0-Erfolg gegen die Vegas Golden Knights. Der Ostschweizer blieb dabei zum zweiten Mal in den letzten zehn Spielen ohne Skorerpunkt. Matchwinner für die Wild war Torhüter Cam Talbot, der am Tag des Trades von Marc-Andre Fleury noch einmal zeigen durfte, was er kann und dank 28 Paraden seinen ersten Shuthout in dieser Saison feierte.

