Während Elvis Merzlikins den Puck abwehrt, fliegt Timo Meier durch die Luft. Bild: keystone

Meier erneut mit zwei Punkten – er nähert sich den Top Ten der Skorerliste

Columbus Blue Jackets – San Jose Sharks 6:4

Grégory Hofmann (Columbus): 1 Schuss, TOI 12:29 Min.

Timo Meier (San Jose): 2 Assists, 7 Schüsse, TOI 18:00 Min.

Gregory Hofmann gewann in der NHL mit den Columbus Blue Jackets gegen Timo Meiers San Jose Sharks 6:4. Der Appenzeller konnte sich damit trösten, dass er in der neunten Partie in dieser Saison mehr als einen Skorerpunkt verzeichnete. Meier liess sich sowohl beim 3:2 von Brett Burns (29.) wie auch beim 4:5 von Tomas Hertl (51.) je einen Assist gutschreiben.

Nach dem vierten Zweipunkte-Spiel in den vergangenen fünf Begegnungen hält er bei elf Toren und 15 Assists, und dies bei 20 Einsätzen. Meier steht mit diesen 26 Punkten auf Rang 12 der NHL-Skorerliste und ist teamintern die klare Nummer 1.

Dennoch verliess er die Partie mit einer Minus-3-Bilanz. Hofmann blieb zwar einmal mehr ohne Skorerpunkt, er kam aber auf eine Plus-2-Bilanz. Während Columbus nach vier Niederlagen zum Siegen zurückkehrte, verlor San Jose zum zweiten Mal hintereinander. (ram/sda)