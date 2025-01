Bittere Niederlage für Nico Hischier und die New Jersey Devils Bild: www.imago-images.de

Unglückliches Jubiläum für Nico Hischier – New Jersey verliert gegen Philadelphia

Mehr «Sport»

New Jersey – Philadelphia 1:3

Nico Hischier -1 Bilanz, TOI 19:03

Timo Meier 1 Schuss, 1 Block, 2 Checks, TOI 17:28

Jonas Siegenthaler 3 Blocks, TOI 18:06



Nico Hischiers 500. Spiel in der regulären Saison der National Hockey League (NHL) wird ihm nicht in guter Erinnerung bleiben. Die New Jersey Devils verlieren am Samstagnachmittag 1:3 gegen Philadelphia.

Das Team aus Newark, das eigentlich gut auf Playoff-Kurs ist, macht gerade eine schwierige Phase durch. New Jersey verlor zum dritten Mal in Folge, zum achten Mal in den letzten zehn Spielen.

Auch in Hischiers Jubiläumsspiel zeigten die «Teufel» nicht viel und gaben insgesamt nur 14 Schüsse ab (1 von Hischier, 2 von seinem Schweizer Teamkollegen Timo Meier), davon sieben im letzten Drittel. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL