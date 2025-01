Bittere Niederlage für Nico Hischier und die New Jersey Devils. Bild: www.imago-images.de

Josis Predators fressen die Wild – Hischiers 500. NHL-Spiel endet trist

Devils – Flyers 1:3

Nico Hischiers 500. Spiel in der regulären Saison der National Hockey League (NHL) wird ihm nicht in guter Erinnerung bleiben. Die New Jersey Devils verlieren am Samstagnachmittag 1:3 gegen Philadelphia.

Das Team aus Newark, das eigentlich gut auf Playoff-Kurs ist, macht gerade eine schwierige Phase durch. New Jersey verlor zum dritten Mal in Folge, zum achten Mal in den letzten zehn Spielen.

Auch in Hischiers Jubiläumsspiel zeigten die «Teufel» nicht viel und gaben insgesamt nur 14 Schüsse ab (1 von Hischier, 2 von seinem Schweizer Teamkollegen Timo Meier), davon sieben im letzten Drittel.

Predators – Wild 6:2

Roman Josi startet mit Nashville in der NHL eine kleine Siegesserie. Die Predators gewinnen mit 6:2 gegen die Minnesota Wild zum dritten Mal in Folge. Der Captain glänzt als zweifacher Torvorbereiter.

Drei Siege de suite, das gab es für die weit unter Wert geschlagenen Nashville Predators in dieser Saison erst einmal, Ende Oktober.

Da scheints plötzlich zu laufen: Josi (Nr. 59) jubelt mit seinen Teamkollegen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Der Berner Verteidiger liess sich beim 2:1 zum Ende des Start- wie auch beim 3:1 zu Beginn des Mitteldrittels einen Assist gutschreiben. Zum Matchwinner für die Predators avancierte Filip Forsberg mit zwei Toren und zwei Vorlagen.

Im Kampf um die Playoffs ist Nashville unbedingt auf solche Siegesserien angewiesen. Der Rückstand der Predators auf einen der begehrten Plätze beträgt zwölf Punkte (umgerechnet sechs Siege). Noch sind allerdings 37 Spiele ausstehend.

Jets – Flames 1:3

Ausgezeichnete Aussichten auf eine Playoff-Teilnahme hat hingegen Nino Niederreiter. Der Bündner steht mit den Winnipeg Jets trotz der 1:3-Heimniederlage gegen die Calgary Flames weiterhin an der Spitze der Western Conference.

Kraken – Kings 4:2

Als Verlierer ging am Samstag auch Kevin Fiala vom Eis. Der St. Galler Stürmer erlebte beim 2:4 zuhause gegen die Seattle Kraken einen ernüchternden Abend. Gleich zehn (!) Mal schoss Fiala aufs gegnerische Tor, fand in Goalie Joey Daccord aber stets seinen Meister. Der Schweiz-Amerikaner war für Seattle mit 30 Paraden nebst dem dreifachen Torschützen Jaden Schwartz der Mann des Spiels.

Canucks – Oilers 3:2

Pius Suter gewann mit den Vancouver Canucks das kanadische Duell gegen die Edmonton Oilers 3:2. Der Zürcher blieb aber als Center der dritten Sturmlinie im zwölften Spiel hintereinander ohne Skorerpunkt. (con/riz/sda)