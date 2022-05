Niederreiter trifft beim Playoff-Auftakt gegen Boston – Fialas Wild gehen unter

Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.

Eine deutliche Niederlage setzte es auch für Titelverteidiger Tampa Bay ab. Der Champion der letzten beiden Jahre verlor bei den Toronto Maple Leafs 0:5. Auston Matthews, der ehemalige Stürmer der ZSC Lions, steuerte zwei Tore und einen Assist bei. Die nächsten Partien dieser Mannschaften finden in der Nacht auf Donnerstag statt.

Weniger erfolgreich verlief der Start in die Achtelfinals für Kevin Fiala und die Minnesota Wild. Der St. Galler verlor zuhause gegen die St. Louis Blues 0:4, stand dabei bei zwei Gegentreffern auf dem Eis und kassierte insgesamt sechs Strafminuten. Für die Blues, den Meister von 2019, war David Perron mit drei Treffern und einem Assist an allen Toren beteiligt.

Niederreiter traf kurz vor der zweiten Pause mit einem wuchtigen Schuss aus dem Handgelenk von der linken Seite der Offensivzone und profitierte dabei davon, dass Hurricanes-Captain Jordan Staal Linus Ullmark im Tor der Bruins die Sicht nahm. Damit hat der 29-Jährige seine Punkteausbeute der letztjährigen Playoffs, als Carolina in der zweiten Runde am späteren Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning scheiterte, bereits egalisiert.

Nino Niederreiter und den Carolina Hurricanes ist der Auftakt in die NHL-Playoffs geglückt. Beim 5:1-Sieg gegen die Boston Bruins gelang dem Churer Stürmer der Treffer zum 2:0.

3. Mai 1998: Heute zählt Manchester City zu den Schwergewichten im Weltfussball, den vielen arabischen Öl-Millionen sei Dank. Doch es ist noch gar nicht so lange her, da waren die «Citizens» bloss ein mässig erfolgreicher Klub im Schatten des grossen Stadtrivalen Manchester United.

Deutsche Fussballer sind in den 1990er-Jahren gefragt. Viele Weltmeister von 1990 verdienen ihr Geld in der italienischen Serie A, der besten Liga der Welt. Auch der Knipser von Manchester City ist Deutscher. Doch sein Name ist ein Hinweis auf den Stellenwert des Klubs zur damaligen Zeit: Uwe Rösler. Im Grunde genommen ein Habenichts.