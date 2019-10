Sport

NHL: Denis Malgin und die Panthers kommen in Vancouver unter die Räder



Tag der offenen Tür in Vancouver: Nach 9:35 Minuten hatten die Zuschauer des Heimspiel der Canucks gegen die Florida Panthers bereits fünf Tore gesehen. Sie waren ungleichmässig verteilt: Vancouver führte zu diesem Zeitpunkt mit 4:1. Vom frühen Fehlstart erholten sich die Panthers nicht mehr. Am Ende kassierten sie eine 2:7-Niederlage, J.T. Miller zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. Mit Denis Malgin verliess der Schweizer Stürmer Floridas das Eis mit einer Minus-2-Bilanz.

Die zweite Montags-Begegnung wurde erst im Penaltyschiessen entschieden. Die Arizona Coyotes wendeten in diesem das Blatt. Nachdem sie bei den Buffalo Sabres früh 0:2 in Rückstand geraten waren, glichen sie das Spiel aus und gewannen es in der Kurzentscheidung nach der Verlängerung. Die Sabres mit dem Schweizer Headcoach Ralph Krueger bleiben trotz der vierten Niederlage im 13. Spiel das erfolgreichste Team der Liga. (ram)

Die Schweizer Statistik: tabelle: nhl

