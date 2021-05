Sport

Niederreiter trifft im ersten Playoff-Duell gegen Josis Nashville zum Sieg

Carolina – Nashville 5:2

Nino Niederreiter, 1 Tor, 1 Schuss, 14:08 TOI

Roman Josi, 1 Schuss, 24:04 TOI



Die Carolina Hurricanes gewinnen das erste Spiel der Playoff-Achtelfinals in der NHL gegen die Nashville Predators klar mit 5:2. Nino Niederreiter erzielt das entscheidende Tor.

Zwei Drittel lang verlief das Duell in North Carolina ausgeglichen. In der dritten Minute des dritten Abschnitts war es dann der Bündner Nino Niederreiter, der die Hurricanes entscheidend 3:2 in Führung brachte. Er verwertete einen Pass von Martin Necas aus kurzer Distanz kaltblütig. Danach gelangen Carolina noch zwei weitere Treffer, das 4:2 durch den Doppel-Torschützen Jordan Staal.

Bei Nashville, das als Vierter der Central Division die Playoffs nur knapp erreicht hatte, konnte der Schweizer Verteidiger Roman Josi nicht brillieren. Der Captain der Predators ging mit einer Minus-3-Bilanz vom Eis. Spiel 2 der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls in Raleigh, North Carolina, statt. (zap/sda)

