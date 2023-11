Kevin Fiala und die LA Kings feiern einen Auswärtssieg. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Kevin Fiala mit Assist und Sieg in seinem 500. NHL-Spiel

Mehr «Sport»

Vegas – Los Angeles 1:4

Kevin Fiala, 1 Assists, 2 Schüsse, 16:01 TOI

Kevin Fiala gestaltet sein 500. Spiel in der NHL erfolgreich. Der Schweizer Stürmer gewinnt mit den LA Kings auswärts bei den Vegas Golden Knights mit 4:1. Er ist erst der fünfte Schweizer nach Roman Josi (839 Spiele), Nino Niederreiter (822), Mark Streit (786) und Luca Sbisa (549) der diese Marke knackt.

Fiala hatte auch seinen Anteil am Erfolg der Kings. Der 27-Jährige servierte seinen Teamkollegen immer wieder den Puck auf die Schaufel. Beim 3:0 von Pierre-Luc Dubois wurde das mit einem Assist belohnt. Der St. Galler Stürmer, in dieser Saison der bisher fleissigste Schweizer Punktesammler, hat in seiner persönlichen Bilanz nunmehr ein Tor und zwölf Assists stehen.

Das erste Spiel in der laufenden Meisterschaft gegen die Golden Knights hatten die Kings vor anderthalb Wochen zuhause 3:4 nach Penaltyschiessen verloren. Für die Mannschaft aus der Spielerstadt war es die zweite Niederlage innert drei Tagen, die dritte insgesamt. (abu/sda)