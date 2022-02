Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking 1 / 42 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking quelle: keystone / francisco seco

Olympia-Programm: Das läuft am Mittwoch in Peking

Die Highlights

Slalom der Frauen

Im Slalom der Frauen darf insbesondere Wendy Holdener mit einer Medaille liebäugeln. Die Schwyzerin, die an der Eröffnungsfeier mit Andres Ambühl die Schweizer Fahne getragen hat, ist an Grossanlässen eine Garantin für Edelmetall. Insgesamt sieben Olympia- und WM-Medaillen hat Holdener bereits gewonnen. Auch Michelle Gisin ist ein Topergebnis zuzutrauen. Camille Rast und Aline Danioth komplettieren das Schweizer Quartett.

Eishockey

Mit dem Spiel zwischen der Schweiz und dem russischen Team, das vor vier Jahren Gold gewann und auch diesmal wieder zu den Favoriten zählt, beginnt das Eishockey-Turnier der Männer. Das Team von Trainer Patrick Fischer strebt in Peking ein Topergebnis an, nachdem es vor vier Jahren bereits in den Achtelfinals am späteren Finalisten Deutschland gescheitert war. Die Vorbereitung auf das Turnier stand wegen verschiedener Corona-Fällen unter keinem guten Stern.

Curling

Wie die Eishockey-Profis starten auch die Curling-Männer in den olympischen Wettkampf. Das Team um Skip Peter de Cruz gehört zu den Medaillenkandidaten - wie dann auch die Frauen um Silvana Tirinzoni. Nachdem es im Mixed keine Medaille für die Schweiz gegeben hat, liegt die Verantwortung umso mehr auf dem Männer- und Frauen-Team. Im ersten Spiel trifft De Cruz' Mannschaft auf Norwegen.

Snowboard Halfpipe

Mit Ausnahme von 2010 haben die Schweizer Snowboarder stets mindestens eine Olympia-Goldmedaille gewonnen. Nachdem die Alpinen enttäuschten, ruhen die Hoffnungen nun auf den Halfpipe-Spezialisten. Die Basis zum Erfolg versuchen Pat Burgener, David Hablützel und Jan Scherrer in der Qualifikation zu legen. Der Final findet am Freitag statt. Bei den Frauen tritt Berenice Wicki an. Im Boardercross der Frauen stehen zudem Lara Casanova, Sophie Hediger und Sina Siegenthaler im Einsatz.

Die 6 Medaillen-Entscheidungen am Mittwoch

04.45 Uhr

Ski Freestyle, Big Air, Männer

06.45 Uhr

Ski Alpin, Slalom, Frauen

🇨🇭 evtl. mit Aline Danioth, Michelle Gisin, Wendy Holdener, Camille Rast

08.50 Uhr

Snowboard, Frauen, Boardercross

🇨🇭evtl. mit Lara Casanova, Sophie Hediger, Sina Siegenthaler



12.00 Uhr

Ski nordisch, Nordische Kombination, Normalschanze/Langlauf 10 km



14.20 Uhr

Shorttrack, Männer, 1500 m



14.35 Uhr

Schlitteln, Männer, Doppelsitzer

Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag

Ab 02.30 Uhr

Berenice Wicki: Snowboard, Halfpipe, Qualifikation

Ab 02.30 Uhr



Lara Casanova, Sophie Hediger, Sina Siegenthaler: Snowboard, Boardercross, Setzungsläufe (02.30/03.21 Uhr), Achtelfinals (07.30 Uhr), evtl. Viertel-, Halbfinals (08.07, 08.28 Uhr), um Platz 3 (08.45 Uhr)

03.15 Uhr

Aline Danioth, Michelle Gisin, Wendy Holdener, Camille Rast: Ski alpin, Slalom, 1. Lauf



Ab 05.30 Uhr

Patrick Burgener, David Hablützel, Jan Scherrer: Snowboard, Halfpipe, Qualifikation

9.40 Uhr

Schweiz - Team ROC: Eishockey, Männer, Vorrunde, Gruppe B



13.05 Uhr

Schweiz - Norwegen: Curling, Männer, Round Robin, 1. Runde