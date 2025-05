Vierfacher Andrighetto schiesst Deutschland ab: «Es ist ein spezieller Tag»

Am Ende gab es für die Schweizer nur zwei Wermutstropfen. Die Verletzung von Hischier, deren Schwere nicht bekannt ist, und das 5:1 durch Jonas Müller, der Leonardo Genoni im Schweizer Tor 1:25 Minuten vor Schluss seinen zweiten Shutout in Folge nach dem 3:0 gegen die USA zunichte machte.

Nach der ersten Pause spielten sich die Schweizer in einen wahren Spielrausch. In der 25. Minute verwerte Damien Riat mit dem Nachschuss nach einem Schuss von Ken Jäger und seinem bereits vierten Turniertor. 94 Sekunden später bedrängte Timo Meier den deutschen Goalie Mathias Niederberger derart, dass er eine Hereingabe von Andrighetto passieren liess. Er wurde als Torschütze bekannt gegeben, auch wenn Meier den Puck noch abzulenken schien.

Die Angst der Schweizer Hockey-Fans: Werden wir tatsächlich von Deutschland überholt?

Vor Duellen mit Deutschland schlottern Schweizer Hockey-Fans immer ein wenig die Knie – aus gutem Grund. Aber ist die Nati gegen die DEB-Auswahl überhaupt noch Favorit?

Da hat die Hockey-Nati gerade in absolut überzeugender Manier die USA weggeputzt und Kollege Toggweiler ist trotzdem voll im Doomer-Modus. «In fünf Jahren hat uns Deutschland im Eishockey überholt», meinte er am Dienstag zähneknirschend, als er der DEB-Auswahl beim Sieg gegen Norwegen zuschaute. Am Mittwochmorgen doppelte er in der Redaktionssitzung nach: «Also am Donnerstag gegen Deutschland sind wir nicht Favorit.»