Sport

Rugby-WM 2019

Rugby-WM: Uruguay startet mit einem Paukenschlag gegen Fidschi ins Turnier



Uruguay mit Paukenschlag gegen Fidschi – die Insulaner schon fast out

Bild: AP

Uruguay ist mit einem überraschenden Sieg in die Rugby-WM in Japan gestartet. Die Südamerikaner schlugen Fidschi 30:27. Die «Urus» feierten in Kamaishi den erst dritten Erfolg an einer WM, es war ihr grösster nach Siegen über Spanien (1999) und Georgien (2003). Schon zur Halbzeitpause lagen sie 24:12 voran.

«Was schief gehen konnte, ging schief», stellte Fidschis enttäuschter Captain Dominiko Waqaniburotu gegenüber der BBC fest. Und er gab zu: «Wir haben ein sehr gutes Uruguay unterschätzt.» Deren Trainer Esteban Meneses war ausser sich vor Freude. «Wir sind nicht die grössten und stärksten, aber wir gingen in die Partie, um sie zu gewinnen. Ich bin sehr stolz.» Die meisten seiner Spieler sind Amateure.

Uruguay trifft nun auf Australien, das Spiel hat vorentscheidenden Charakter im Kampf um Rang 2 in der Gruppe D. Die Aussies waren mit einem Sieg über Fidschi ins Turnier gestartet. Die Insulaner haben nach ihrer zweiten Niederlage kaum noch eine Chance aufs Weiterkommen. (ram)