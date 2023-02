Eiskunstlauf-Olympiasieger verliert beide Füsse

Roman Kostomarow galt lange als einer der besten Eiskunstläufer der Welt. Nun hat der Russe aber einen schweren Rückschlag erlitten.

Dem ehemaligen Eiskunstläufer Roman Kostomarow mussten beide Füsse amputiert werden. Auslöser dafür sei eine Lungenentzündung, deren Verlauf die OP unumgänglich machte. «Die Operation verlief ohne Zwischenfälle, der Körper erholt sich», sagte ein Familienmitglied Kostomarows der russischen Nachrichtenagentur Tass.

Roman Kostomarow. Screenshot: YouTube

Sein Zustand sei nach der Operation den Umständen entsprechend gut, ganz überstanden hat er die gesundheitlichen Probleme aber noch nicht. Die OP fand am 24. Januar statt. «Jetzt kämpfen wir darum, seine Hände zu retten», so das Familienmitglied weiter.

Schon länger im Spital

Laut der italienischen Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» sei Kostomarow bereits vor einem Monat in ein Krankenhaus in Moskau eingeliefert worden. Seitdem hätte sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert. Infolgedessen folgte ein künstliches Koma, ausserdem wurde er an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Weil die Gefahr bestand, dass Körperteile absterben, entschieden sich die Ärzte dafür, Kostomarows Füsse zu amputieren.

Die Ursache für die Lungenentzündung ist noch unklar. Wie internationale Medien berichten, hatte sich Kostomarow eine Corona-Infektion eingefangen. Ein anderer Eiskunstläufer, Maksim Staviski, verneinte diese Gerüchte. «Während seines Auftrittes hustete er, aber er hatte kein Fieber, also suchte er keine Hilfe. In diesem Moment gab es keinen Grund zur Sorge», sagte er der russischen Nachrichtenseite «sports.ru». Sein Vater hingegen bestätigte der Nachrichtenseite: «Es ist wahrscheinlich das Coronavirus.»

Bei den Olympischen Spielen 2006 holte der Eiskunstläufer mit seiner Eispartnerin Tatjana Nawka die Goldmedaille. 2004 wurde Kostomarow ausserdem Weltmeister in Dortmund.

