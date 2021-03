Sport

Ski

Schweizer Doppelsieg in Kranjska Gora: Odermatt gewinnt vor Meillard



Riesenslalom der Männer in Kranjska Gora 1. Marco Odermatt (SUI) 2:12.87

2. Loïc Meillard (SUI) +1.06

3. Stefan Brennsteiner (AUT) +1.09 4. Alexis Pinturault (FRA) +1.11 9. Gino Caviezel (SUI) +1.52 23. Justin Murisier (SUI) +2.74

Odermatt siegt nach Fabelfahrt vor Meillard: «Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe»

Marco Odermatt und Loïc Meillard sorgen im Weltcup-Riesenslalom in Kranjska Gora für einen Schweizer Doppelsieg. Hinter dem Österreicher Stefan Brennsteiner wird der Franzose Alexis Pinturault Vierter.

Odermatt stiess mit Bestzeit im zweiten Lauf vom 4. Platz ganz an die Spitze vor. Im Schlussklassement lag er dank der überragenden zweiten Fahrt über eine Sekunde vor dem nach dem ersten Durchgang führenden Meillard. Der Neuenburger hatte in diesem Winter nach halbem Pensum schon einmal geführt. Im zweiten Riesenslalom in Adelboden war er am Ende Dritter geworden.

Odermatt und Meillard schafften den ersten Schweizer Doppelerfolg in einem Weltcup-Riesenslalom seit über zwölf Jahren. Im Oktober 2008 hatte Daniel Albrecht beim Prolog in Sölden vor Didier Cuche gewonnen.

Odermatt übernahm mit seinem vierten Weltcup-Sieg, dem zweiten im Riesenslalom nach jenem vor drei Monaten in Santa Caterina, die Führung in der Disziplinen-Wertung von Pinturault. Er liegt vor dem Finale in Lenzerheide 25 Punkte vor dem Franzosen. In der Gesamtwertung liegt er noch 31 Punkte hinter Pinturault zurück.

Ausstehend sind noch fünf Rennen. Nach dem Slalom am Sonntag in Kranjska Gora stehen in der kommenden Woche in Lenzerheide noch Wettkämpfe in jeder Einzel-Disziplin im Programm. Im SRF-Interview erklärte Odermatt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich die Slalom-Ski anziehen werde, «sehr, sehr klein» sei.

Marco Odermatt über seinen Sieg: «Unglaublich, dass heute alles wieder so gut funktioniert hat. Ich wusste, ich muss voll angreifen, wenn ich noch eine Chance auf die Kugeln haben will. Klar, war es grosse Ziel, Punkt auf Pinturault aufzuholen. Dass es so gut aufgegangen ist, freut mich umso mehr. Dass ich mit Loic einen Doppelsieg feiern kann und er mir im Kugelkampf noch geholfen hat, macht alles natürlich perfekt.



Ich weiss wirklich nicht, wie ich das heute gemacht habe. Ich war müde. Meine Gefühle sind irgendwo. Ich bin einfach nur glücklich.»

Gino Caviezel, nach dem ersten Lauf Sechster, klassierte sich als Neunter. Auch Justin Murisier, der vierte Schweizer Finalist, fiel in der Entscheidung zurück. Der Walliser rutschte vom 13. in den 23. Rang ab. Semyel Bissig war im ersten Durchgang nach guten Zwischenzeiten ausgeschieden. (pre/sda)

