Claude-Alain Schmidhalter ist OK-Präsident der Ski-WM 2027 in Crans-Montana. Bild: keystone

Swiss-Ski-Vizepräsident Schmidhalter wegen Betrugs angeklagt

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Claude-Alain Schmidhalter, OK-Präsident der Ski-WM 2027 in Crans-Montana, wird von der Walliser Staatsanwaltschaft Betrug und ungetreue Geschäftsführung vorgeworfen. Darüber berichtet Blick.

Er soll gemeinsam mit einem Komplizen einen früheren Geschäftspartner um über 300'000 Franken geschädigt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert 23 Monate bedingt, schreibt «Blick». Der Prozess findet demnach am 27. Oktober statt. Es gilt die Unschuldsvermutung. (hkl)

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