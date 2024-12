Trotz anhaltender Euphorie um Weltmeister Max Verstappen wird sich die. Zwar wurde der im kommenden Jahr auslaufende Vertrag mit der Strecke in den Niederlanden noch einmal verlängert, allerdings nur um ein Jahr. Nach 2026 verschwindet der Grand Prix in den Dünen vorerst aus dem Kalender.Seit der Rückkehr nach Zandvoort 2021 (nach 36 Jahren Unterbruch) hatte Verstappen dreimal vor seinen heimischen Fans gewonnen. Über die Zukunft des Rennens war schon länger spekuliert worden. Eine Überlegung war eine Rotation mit dem Grand Prix in Spa-Francorchamps; dass alternierend alle zwei Jahre in Belgien oder den Niederlanden gefahren würde. Doch dazu kommt es nicht.Die boomende Formel 1 könnte damit künftig noch seltener in Europa Halt machen. Mehrere Länder haben ihr Interesse an der Austragung eines Grand Prix signalisiert. Neben Plänen für weitere Rennen in Asien ist auch ein Grand Prix in Afrika im Gespräch. Südafrika und Ruanda werden als mögliche Ziele genannt. (sda/dpa)