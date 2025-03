🚀 GOOOOOOLLLLAAAAAAAAAAAAAZOOOOOOO ❗



Diehat am Mittwoch bei ihremerneut für Aufsehen gesorgt. Die achtfache Schweizer Nationalspielerin wurde im, wurde nur eine Minute später, um weitere zwei Minuten späterSchertenleib blieb im gegnerischen Strafraum mit etwas Glück am Ball und schlenzte diesen mit viel Präzision zumunter die Latte. Für die Zürcherin war es der. Nach dem deutlichen Auswärtssieg können die Katalaninnen können das Rückspiel in einer Woche mit einem schönen Polster in Angriff nehmen.Erst am Samstag war Schertenleib massgeblich am 2:0-Auswärtssieg von Barcelona auf Teneriffa beteiligt. Die Zürcherin, die für den Tabellenführer zum ersten Mal über die volle Distanz spielte, lieferte zu beiden Toren die Vorlage. Dies brachte ihr die Auszeichnung zur Spielerin der Partie ein. (nih/sda)