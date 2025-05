Bald hat er es geschafft: Noch ein Sieg mit Bayern fehlt Harry Kane zum ersten Titel seiner Karriere. Bild: www.imago-images.de

Das Ende eines Memes – Harry Kane wird mit Bayern wohl Meister und doch geht etwas schief

Er ist einer der besten Stürmer dieses Jahrtausends und trotzdem noch immer titellos. Aus diesem Grund musste Harry Kane viel Hohn und Spott über sich ergehen lassen, doch nun könnte dies ein Ende haben – wobei es beim Bayern-Star natürlich nicht ganz nach Plan gehen kann.

Wenn Bayern am heutigen Samstagnachmittag in Leipzig siegt, ist die 34. deutsche Meisterschaft Tatsache – und Harry Kane gewinnt tatsächlich seinen allerersten Titel.

Bei einem Spieler dieses Formats sollte das eigentlich keine Überraschung sein. Schliesslich war der 31-jährige Engländer in den letzten Jahren stets einer der besten, wenn nicht der beste, Stürmer der Welt. Doch Kane ging so häufig leer aus, dass sein leerer Trophäenschrank längst zum Meme geworden ist. Im Internet tummelten sich viele Fussballfans, die sich deshalb über ihn lustig machten.

Dabei ist es doch gerade im modernen Fussball ehrenwert, dass Kane seinem Jugendklub Tottenham Hotspur trotz wiederholter Abwerbungsversuche von Topklubs wie Manchester City oder Real Madrid lange treu blieb, obwohl dieser im Konzert der Grossen nur bedingt mitmischen konnte. So verpasste er Titel um Titel – häufig auch nur knapp. Mit den Spurs verlor er den Champions-League-Final 2019 gegen Liverpool sowie zwei Ligacup-Endspiele, in der Saison 2016/17 wurde Tottenham hinter Chelsea Zweiter.

Erst im Sommer 2023 zog Kane dann doch weiter. Da war er schon 30 Jahre alt und machte es auch für Tottenham, das in Ange Postecoglou gerade einen neuen Trainer installiert und einen Umbruch eingeleitet hatte, Sinn, die Identifikationsfigur für die von Bayern München gebotene Ablösesumme in Höhe von 95 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Plötzlich gewann gar Bayern keine Titel mehr

Der Bundesligist war kurz zuvor zum elften Mal in Folge Meister geworden und zählte auch in der Champions League zu den Mitfavoriten auf den Titel. Es schien vorprogrammiert, dass die Dürre des sympathischen Engländers nun ein Ende nehmen würde – doch dem war nicht so. Angeführt von Mittelfeldmotor Granit Xhaka holte sich Leverkusen das nationale Double, in der Königsklasse scheiterte Bayern im Halbfinal unglücklich am späteren Sieger Real Madrid. Kane blieb eine weitere Saison ohne Erfolg. Sehr zum Spass der Mememacher in den sozialen Medien.

Kaum war Kane bei den Bayern, wurden diese also auch von dessen Titelfluch erfasst. Beim Nationalteam war das Glück dem Stürmer ebenso wenig hold. Im Sommer nach seinem Wechsel nach Deutschland verlor Kane mit den Three Lions wie schon drei Jahre zuvor den EM-Final, dazwischen scheiterte England im WM-Viertelfinal an Frankreich – auch weil die Nummer 9 nur einen von zwei Penaltys verwandelte.

Von den ganzen Enttäuschungen liess sich Kane aber nicht beirren. Seine Erfolgslosigkeit beeinflusse seinen Blick auf seine Karriere nicht wirklich, wie er ESPN zuletzt verriet. «Ich habe schon viele Dinge getan, die ich erreichen wollte», so Englands Captain. Natürlich würden sich viele an die fehlenden Teamerfolge mit seinen Klubs erinnern, «aber im Endeffekt muss man einfach immer sein Bestes geben. Und das habe ich meiner Meinung nach getan.» Sein Antrieb sei vielmehr der Wille, konstant zu den besten Spielern der Welt zu gehören. «Das wird mich bis zu meinem Karriereende antreiben», stellte der dreifache Premier-League-Torschütze klar, «ob ich jetzt einen oder 20 Titel gewinne.»

Hoeness: «Keiner hätte den Titel so verdient wie Kane»

Dennoch wäre es auch für ihn eine grosse Genugtuung, endlich eine Trophäe in die Höhe zu stemmen. «Es wäre grossartig, wenn endlich ein paar Leute nicht mehr darüber reden könnten, dass ich noch keinen Titel gewonnen habe», findet Kane. Am heutigen Samstag könnte es so weit sein.

Bei den Bayern ist man sich einig: «Wenn wir die Meisterschaft gewinnen sollten, was ich sehr hoffe, dann hat es keiner mehr verdient als Harry Kane», sagte Ehrenpräsident Uli Hoeness zuletzt gegenüber Sky. Ausserdem lobte der 73-Jährige: «Er ist ein richtiger FC-Bayern-Spieler geworden. Er schiesst unglaublich viele Tore, aber er kämpft und arbeitet auch fürs Team.» Man spüre, dass er unbedingt diesen Titel gewinnen wolle. Trainer Vincent Kompany fügte zuletzt hinzu: «Harry ist einer unserer besten Profis mental.»

Beim Spiel in Leipzig wird Kane jedoch nicht mittun können. Am letzten Wochenende sah der 31-Jährige, der in seiner zweiten Bundesliga-Saison mit bisher 24 Toren wohl zum zweiten Mal die Torjägerkanone gewinnen wird, seine fünfte Verwarnung, weshalb er gesperrt zuschauen muss. «Es ist eine verrückte, verrückte Entscheidung. Das ist niemals eine Gelbe Karte», polterte der Engländer danach. Er hatte gegen Mainz nach einem Foulpfiff, der bei ihm auf wenig Verständnis stiess, den Ball nicht sofort herausgerückt und wurde wegen Zeitspiels bestraft. Irgendwie passt es aber zur Geschichte von Harry Kane mit den Titeln, dass er bei seinem ersten Triumph womöglich auf der Tribüne sitzt.

Uli Hoeness würde Harry Kane gerne mit mehr als nur der Torjägerkanone sehen. Bild: www.imago-images.de

Mit etwas Abstand zum letzten Spiel nimmt er dies aber locker. In Leipzig wird Kane selbstverständlich dabei sein, um sein Team zu unterstützen. «Ich werde genauso feiern wie alle andern. Keine Sorge», betonte der Stürmer mit einem Schmunzeln. Denn eins ist klar: Dass er nicht auf dem Platz stehen könne, «heisst ja nicht, dass ich nicht auch den Titel gewinnen würde».