Christian Mitter kehrt erneut zum Österreichischen Skiverband zurück. Der Steirer übernimmt als Nachfolger von Herbert Mandl das Amt des Sportlichen Leiters Alpin.



Mitter, in Norwegen lange Cheftrainer der Männer-Equipe, war in den vergangenen drei Jahren im dortigen Verband als Verantwortlicher der Techniker-Mannschaft tätig. Vor seinem neuerlichen Abgang in den Norden wirkte Mitter im ÖSV während drei Jahren als Chefcoach des Frauen-Teams. Mandl, der drei Jahre Sportlicher Leiter Alpin war, kümmert sich in Zukunft um den Aufbau eines alpinen Stützpunkts in St. Christoph am Arlberg. (abu/sda)

Bild: www.imago-images.de