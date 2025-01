Nach den starken Auftritten am Heim-Weltcup in Davos ging das Schweizer Langlauf-Team im zweiten Teamsprint der Saison leer aus. Valerio Grond und Janik Riebli belegten in Cogne den 6. Platz. In der Qualifikation hatten Grond/Riebli in Italien hinter den späteren Siegern Even Northug und Erik Valnes aus Norwegen noch die zweitbeste Zeit aufgestellt.



Bei den Frauen lief drei Wochen vor der WM in Trondheim das Schweizer Duo Anja Weber/Alina Meier in den 8. Rang. In Davos hatte Weber zusammen mit Sprintspezialistin Nadine Fähndrich in der Skating-Technik den 3. Rang belegt. (abu/sda)

Bild: keystone