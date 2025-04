Der VfB Stuttgart kassiert im Freitagsspiel der 31. Bundesliga-Runde eine weitere Heimniederlage. Er unterliegt dem abstiegsgefährdeten Heidenheim mit 0:1 und befindet sich vor dem Cupfinal in der Krise.



Mit einem Tor in der 89. Minute sicherte Mathias Honsak Heidenheim drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Derweil verlor Stuttgart daheim zum sechsten Mal in Folge, in den letzten zehn Partien gab es nur sechs Punkte. Der Saisonhöhepunkt der Stuttgarter steht allerdings noch an, mit dem Cupfinal am 24. Mai gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld.



Gegen Heidenheim hätte Stuttgart auch den Sieg davontragen können. Zweimal trafen die Gastgeber in der Schlussphase noch vor dem 0:1 durch Nick Woltemade und Deniz Undav die Torumrandung. Auch Fabian Rieder hatte mit einem Freistoss eine Tormöglichkeit. Der ehemalige YB-Spieler wurde in der 70. Minute ausgewechselt, Teamkollege Leonidas Stergiou spielte bis acht Minuten nach der Pause. (rbu/sda)

Bild: keystone