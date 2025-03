Die Snowboarderin Andrina Salis brachte bei der Heim-WM im Engadin im Slopestyle-Final ihr Potenzial nicht in den Schnee. Die Bernerin musste beide Runs abbrechen und mit Platz 11 vorliebnehmen.



Die 19-Jährige darf gleichwohl zufrieden sein. Sie ist bislang erst viermal im Weltcup gestartet und erreichte nun an der WM den Final der Top 12. Zudem befindet sie sich in der Comeback-Saison nach einem Kreuzbandriss.



Die Goldmedaille liess sich die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott umhängen. Die Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin in dieser Disziplin ging als letzte Athletin in den Parcours und setzte sich von 5. Zwischenrang aus noch vor drei Japanerinnen an die Spitze.



Bei den Männern ging Gold an den Kanadier Liam Brearley. Der Favorit Su Yiming aus China bot zwar ein Spektakel, unter anderem mit einem Sprung mit fünfeinhalb Drehungen. Doch die Wahl für den sehr hohen Schwierigkeitsgrad zahlte sich nicht vollumfänglich aus. Su griff das eine oder andere Mal mit den Händen leicht in den Schnee und wurde Zweiter. (nih/sda)