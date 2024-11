CHICAGO BEARS CLOCK MANAGEMENT DISASTERCLASS

In den USA war am gestrigen Donnerstag Thanksgiving. Der Feiertag ist dort untrennbar mitverbunden – so finden an dem Tag traditionell drei Spiele statt. Jährlich tragen dieund dieam letzten Donnerstag im November Heimspiele aus. Und dieses Jahr siegten beide.Diesetzten sichgegen diedurch. Trotz einer 16:0-Führung zur Halbzeit mussten sie bis zum Ende zittern. Dies, weil die Bears-Offensive um Rookie-Quarterback Caleb Williams ordentlich aufdrehte und dank zwei Touchdowns von Keenan Allen und einem von D. J. Moore bis auf drei Punkte herankam. Die Chance auf den Sieg verspielten die Bears am Ende aber mit schlechtem Zeit-Management. So liess Chicago die Zeit verstreichen, ohne das vierte Down noch ausspielen zu können.Im Vergleich dazu setzten sich dielocker gegen diedurch. Im zweiten Viertel übernahmen die Gastgeber nach einer Interception von Giants-Quarterback Drew Lock die Führung und gaben diese in der Folge nicht mehr ab. Im Schlussviertel gelang New York noch eine kleine Aufholjagd zum, doch ernsthafte Siegchancen hatten sie trotzdem nicht.Ebenso wenig wie diein. Schon nach einem Viertel führten dieangeführt von Quarterback Jordan Love 14:0. Auch Miami konnte erst in der zweiten Halbzeit aufdrehen, doch kam es nur noch aufheran. (nih)