Derbraucht nur, um sichdenzu sichern. Er würde sich damit auch dieVisp bestätigte das Break vom Freitag gegen den Qualifikationssieger aus Basel mit einem. Zweimal gingen die Gäste in Führung, zweimal glichen die Oberwalliser aus. Erst mit demgenau zehn Minuten vor Schluss lag man erstmals in Front – und blieb es bis zum Schluss. Damit führt VispmitBereits am Dienstag hat es nun die Möglichkeit, mit einem weiteren Auswärtssieg in Basel den Titel in der zweithöchsten Klasse perfekt zu machen. Danach hätte es zwei weitere Chancen. Vor allem würde ein solcher Sieg sicherstellen, dass diestattfinden würde. Nur Visp ist von den Playoff-Finalisten aufstiegsberechtigt und würde sich dort mit demmessen.In der Qualifikation hatte Visp einige Mühe und wurde nur Vierter, in den Playoffs dreht das Team von Coach Heinz Ehlers aber mächtig auf. 4:1 im Viertelfinal im Derby gegen Sierre, 4:0 im Halbfinal gegen Thurgau und nun eine 3:1-Führung gegen Basel. Dabei punktet man vor allem mit der defensive: In 13 Partien musste man nur 15 Gegentore einstecken.4739 Zuschauer. SR Arpagaus/Weber, Kehrli/Muggli.2. Rexha (Schaub) 0:1. 21. (20:21) Burgener 1:1. 21. (20:36) Supinski (Zubler, Stukel) 1:2. 40. (39:05) Fuss (Brodecki, Eigenmann/Powerplaytor) 2:2. 50. Ritz (Riatsch, Heinen) 3:2.2mal 2 Minuten gegen Visp, 1mal 2 plus 5 Minuten (Liniger) plus Spieldauer (Liniger) gegen Basel. (nih/sda)