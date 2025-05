Stephen Curry und die Golden State Warriors nehmen in den Playoffs der NBA weiter Fahrt auf. Zum Auftakt der Viertelfinal-Serie gewannen sie auswärts gegen die Minnesota Timberwolves 99:88.



Die Warriors hatten zunächst das Play-In überstanden und schliesslich am Wochenende in den Playoff-Achtelfinals die Houston Rockets im siebenten Spiel in die Ferien geschickt. Nun scheinen sie auch die Chance zu nützen, dass sie in den Viertelfinals einen Aussenseiter vorgesetzt erhalten – die Timberwolves waren in der Western Conference vom sechsten Startplatz aus in die Playoffs gestiegen.



Die Warriors mussten im zweiten Viertel mit ansehen, wie sich Curry am linken Oberschenkel verletzte. Aber sie konnten sich auf Jimmy Butler (20 Punkte, 11 Rebounds) verlassen, der den Unterschied ausmachte. (abu/sda)