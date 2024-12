sicherte sich beim. Der Engländer verwies seinen Teamkollegen Oscar Piastri mit gut zwei Zehntel Vorsprung auf Platz 2. Damit hat McLaren gute Aussichten, den Vorsprung in der Teamwertung gegenüber Ferrari erfolgreich zu verteidigen.Die Scuderia, die am Sonntag 22 Punkte aufholen muss, braucht im 24. und letzten Grand Prix des Jahres ein Wunder. Zwar sitzt Carlos Sainz als Dritter in der Startaufstellung den McLaren im Nacken, Charles Leclerc muss das Rennen allerdings von ganz zuhinterst in Angriff nehmen. Der Monegasse, der mit Norris noch um den 2. Platz in der Fahrerwertung kämpft, blieb bereits im zweiten Teil des Qualifyings hängen. Zudem bekam er wegen eines unerlaubten Batterie-Tauschs am Freitag eine Rückversetzung um zehn Startplätze aufgebrummt.Mitschuf sicheine gute Ausgangslage, um nicht zum ersten Mal in seiner Karriere eine Formel-1-Saison ohne den Gewinn eines WM-Punkts beenden zu müssen. Zhou Guanyu, der wie Bottas das Team Sauber nach drei Saison verlassen muss, nimmt seinen letzten Grand Prix im Hinwiler Auto von Startplatz 16 in Angriff. (riz/sda)