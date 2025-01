Die Atlanta Hawks verlieren in der NBA erneut. Trotz einem Double-Double von Clint Capela muss das Team aus Georgia mit dem 92:100 bei den Minnesota Timberwolves die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen. In Minneapolis zeichnete sich für die Hawks die neueste Enttäuschung schon nach nach der ersten Halbzeit ab. Zu jenem Zeitpunkt lagen die Gäste mit 17 Punkten Differenz im Hintertreffen. Dass Capela mit 10 Punkten und 15 Rebounds zum zwölften Mal in dieser Meisterschaft zweifach zweistellige Werte erreichte, hatte am Ende nur statistischen Wert.



Um einen ernüchternden Eintrag reicher ist die schlimme Zwischenbilanz der Washington Wizards. Die Mannschaft mit dem Walliser Kyshawn George baute mit dem 108:130 bei den Dallas Mavericks ihre aktuelle Serie auf 14 Niederlagen aus. George blieb mit drei Punkten und zwei Rebounds ein weiteres Mal unauffällig. Die Wizards nähern sich mit der neuerlichen Dauer-Baisse dem absoluten Tiefpunkt weiter an. Von Anfang November bis Anfang Dezember verloren sie 16 Partien am Stück und egalisierten damit die längsten zwei sieglosen Phasen in ihrer Vereinsgeschichte. (riz/sda)

Bild: keystone