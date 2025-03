An den Kanadierinnen beissen sich die Schweizer Curlerinnen die Zähne aus: Dem Team um Skip Silvana Tirinzoni bleibt nach der Finalniederlage an der WM in Uijeongbu nur die Silbermedaille. Kanada setzte sich im Schlussakt 7:3 durch. Die Vorentscheidung fiel im achten End. Alina Pätz missglückte der letzte schwierige Stein, sodass die Kanadierinnen um Skip Rachel Homan zwei Steine stahlen und 6:3 in Führung gingen. Im neunten End stahlen die Nordamerikanerinnen einen weiteren Stein, worauf das Team des CC Aarau aufgab.



Schon im siebenten End hatten die Kanadierinnen zwei Steine geschrieben, was den Schweizerinnen einzig im vierten End gelang. Tirinzoni und Co. unterliefen zu viele Fehler, um den in den entscheidenden Momenten brillant agierenden Favoriten zu bezwingen. Die Schweizerinnen waren den Kanadierinnen schon im letztjährigen WM-Final (5:7) unterlegen, nachdem sie zuvor vier WM-Titel in Folge gewonnen hatten. Überhaupt gelang es Tirinzoni noch nie, Homan an Weltmeisterschaften zu bezwingen. In der Vorrunde setzte es eine 6:7-Niederlage nach Zusatzend ab.



Es war für die Schweiz die 19. WM-Medaille bei den Frauen, die vierte silberne neben zehn goldenen und drei bronzenen. Kanada sicherte sich zum 19. Mal WM-Gold. (nih/sda)

Bild: keystone