Elisa Gasparin beendet Ende Saison mit 33 Jahren ihre Biathlon-Karriere. Dies kündigt die Engadinerin am Dienstag an. Die jüngere Schwester von Selina Gasparin und ältere Schwester von Aita Gasparin ist die erfahrenste noch aktive Schweizer Biathletin. Während ihrer 15 Saisons im Weltcup nahm sie an zwei Olympischen Spielen teil, im Februar wird sie an ihrem Wohnort Lenzerheide ihre elfte WM bestreiten.



«Von Trainings auf eine einfache Scheibe auf einer Kuhweide bis zur nun anstehenden WM vor der eigenen Haustüre: Ich durfte eine unglaubliche Reise erleben. Ich bin stolz, dass ich ein Teil dieser Entwicklung sein durfte und werde die Biathlon-Bühne im März beim Weltcup-Finale in Oslo mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen», sagt Gasparin in der Mitteilung von Swiss-Ski.



Elisa Gasparin gewann 2012 an der Junioren-WM Silber in der Verfolgung und Bronze im Sprint. Ihre grössten Erfolge bei der Elite feierte sie mit dem Team. 2019/20 war sie - jeweils als Startläuferin - Teil jener Equipe, die für die ersten drei Weltcup-Podestplätze einer Schweizer Frauen-Staffel verantwortlich zeichnete. 2022 gewann sie EM-Bronze mit der Mixed-Staffel, mit der sie auch im Weltcup für den ersten Schweizer Podestplatz sorgte. Ein Podestplatz im Einzel blieb ihr verwehrt, an den Olympischen Spielen schaffte sie es aber zweimal als Solistin in die Diplomränge. (riz/sda)

Bild: keystone