Beim Heimweltcup in Scuol kassierte die Schweizer Mannschaft in der Disziplin Parallel-Riesenslalom eine deftige Niederlage. Spätestens in den Viertelfinals war für alle Schluss.



Die Team-Leaderin Julie Zogg kam in den Achtelfinals nicht ins Ziel. Ladina Caviezel und Flurina Bätschi schieden in den Viertelfinals gegen Tsubaki Miki und Michelle Dekker, die Nummern 1 und 2 der Qualifikation, aus. Bei den Männern mussten Gian Casanova und Dario Caviezel bereits in der ersten K.o.-Runde ihren Gegnern gratulieren. Der Italiener Maurizio Bormolini holte sich den sechsten Weltcupsieg, die Polin Aleksandra Krol-Walas ihren zweiten. (nih/sda)

Bild: keystone