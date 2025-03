Primoz Roglic hat zum zweiten Mal nach 2023 die Katalonien-Rundfahrt zu seinen Gunsten entschieden. In der siebenten und letzten Etappe über 88,2 km griff der 35-jährige Slowene gut 20 Kilometer vor dem Ziel bei der dritten Überfahrt des Montjuic nahe des Olympiastadions in Barcelona an und liess sich nicht mehr einholen.



Dem zweitplatzierten Belgier Laurens De Plus nahm er 14 Sekunden ab. Der Spanier Juan Ayuso, der die letzte Etappe als Leader in Angriff genommen hatte, verlor 19 Sekunden auf Roglic und musste diesen im Gesamtklassement vorbeiziehen lassen. Den 3. Gesamtrang belegte mit Enric Mas ebenfalls ein Spanier. Schweizer waren keine am Start.



«Ich bin kein Sprinter, wollte es am Berg entscheiden», sagte Roglic. «Nach dem zweiten Bonussprint musste ich etwas unternehmen. Ich habe es hier sehr genossen.» Roglic will in diesem Jahr den Giro d'Italia und die Tour de France in Angriff nehmen. Ersteren gewann er 2023, bei der Frankreich-Rundfahrt wurde er noch nie Gesamtsieger. Das möchte er nun ändern. (nih/sda)

Bild: keystone