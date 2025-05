Winterthur gewinnt emotionales Spiel gegen GC und macht Abstiegskrimi richtig spannend

Die GC-Spieler beklagten das Pech, dass der Schiedsrichter nach rund einer Stunde einen Penalty für sie nach Intervention des VAR zurücknahm. Was folgte, war ein blutleerer Auftritt der Zürcher, die zu keiner Reaktion in der Lage waren.

Nach fünf Jahren in der Challenge League: Thun steigt nach Sieg über Aarau auf

Der FC Thun kehrt nach fünf Jahren in der Challenge League in die Super League zurück. Die Berner Oberländer gehen in der 33. Runde mit dem 2:1 gegen Aarau den letzten Schritt zur Erstklassigkeit.Nach vergeblichen Anläufen in der Barrage – 2021 gegen Sion, im vergangenen Jahr gegen die Grasshoppers – hat es nun auf direktem Weg geklappt für Thun. Drei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung des Teams von Mauro Lustrinelli auf Verfolger Aarau elf Punkte.