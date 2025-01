Der Schweizer Eiskunstläufer Lukas Britschgi belegt an der EM in Tallinn nach den Kurzprogramm nur den 8. Rang. Um den angestrebten Top-5-Rang zu erreichen, muss der EM-Bronzegewinner von 2023 in der Kür gut zwei Punkte aufholen. Mit 82,90 Punkten blieb der Schaffhauser, der in dieser Saison durch Knieprobleme etwas ausgebremst wurde, um mehr als zehn Zähler unter seinem Bestwert von der letztjährigen WM. In Führung liegt der französische Topfavorit Adam Siao Him Fa. Die Entscheidung fällt am Samstagabend.





Den ersten Titel in der estnischen Hauptstadt holten Minerva Hase und Nikita Wolodin aus Deutschland bei den Paaren. Das Schweizer Duo Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart belegte belegte in der Endabrechnung wie bereits vor de Kür 13. Platz. (riz/sda)

Bild: keystone