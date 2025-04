2023 und 2024 war die Sportlerin auch im Magazin «Sports Illustrated Swimsuit Issue» zu sehen, das Wirtschaftsmagazin «Forbes» hat sie in die Liste der «30 unter 30» aufgenommen, in der die erfolgreichsten Nachwuchssportlerinnen verzeichnet sind. Dunne ist seit 2023 mit dem professionellen Baseballspieler Paul Skenes liiert, der ebenfalls an der LSU studierte. (abu/t-online.de)

Ihre Fans zeigten Verständnis für ihre Entscheidung, bedauerten sie aber zugleich. «Ich weine. SO unglaublich stolz auf dich und den Einfluss, den du auf mein Leben hattest. Ich liebe dich», schrieb eine Nutzerin auf Instagram. Auch ihre Teamkollegin Haleigh Bryant meldet sich zu Wort: «Ich bin sehr stolz auf dich, du verdienst die Welt! Es war mir wirklich eine Ehre, in den letzten 5 Jahren deine Teamkollegin zu sein! Vergesst mich nicht».

Auch wenn sie nicht an olympischen Wettbewerben oder Weltmeisterschaften teilgenommen hat, ist sie in den USA ein gefeierter Star. Auf TikTok und Instagram hat sie mehr als 13 Millionen Follower und gilt als eine der einflussreichsten College-Sportlerinnen der USA.

Die US-amerikanische Star-Turnerin Olivia Dunne hat ihren Rücktritt vom aktiven Leistungssport verkündet. Auf Instagram postete sie ein Video, in dem sie den Sport als ihre «erste Liebe» bezeichnete und sich dankbar zeigte für die Erfahrungen, die sie in ihrer kurzen Karriere gemacht hat.

Cam Ward an 1, dann gab's eine Überraschung – so lief der NFL-Draft

In der Nacht auf den heutigen Freitag fand in Green Bay die jährliche Talentziehung des American Football statt. Diesen Juwelen wurde im NFL-Draft 2025 der grosse Traum des Profisports erfüllt.

Wie erwartet, schnappten sich die Tennessee Titans mit dem allerersten Pick im Draft ihren mutmasslichen Quarterback der Zukunft. Cam Ward brillierte in seiner letzten College-Saison mit 39 Touchdown-Pässen bei nur sieben Interceptions. Der 22-Jährige galt aufgrund seiner Präzision und Mobilität für viele Experten als bester Quarterback in diesem Jahrgang. Er folgt in Tennessee auf Flop Will Levis, der 2022 ebenfalls im Draft verpflichtet wurde.